【數據解讀】統計局：服務業景氣面擴大，住宿餐飲等需求加快釋放

《經濟通通訊社２日專訊》國家統計局公布的７月中國製造業ＰＭＩ、非製造業ＰＭＩ和綜

合ＰＭＩ產出指數全數回落。其中，非製造業商務活動指數為５３﹒３％，略低於上月０﹒２個

百分點；其中服務業商務活動指數為５２﹒５％，比上月上升０﹒２個百分點。統計局服務業調

查中心高級統計師趙慶河解讀指，在暑期消費等因素帶動下，服務業商務活動指數上升，顯示出

服務業恢復向好態勢。

從行業情況看，在調查的２１個行業中，有１８個行業商務活動指數位於擴張區間，較上月

增加６個，服務業景氣面有所擴大。其中，航空運輸、住宿、餐飲、生態保護及環境治理等行業

商務活動指數均較上月上升１０﹒０個百分點以上，行業市場需求加快釋放，業務總量快速增長

；貨幣金融、保險等行業回落超過９﹒０個百分點，行業經營擴張有所放緩。



＊業務活動預期指數高位景氣，建築業回調＊



從市場預期看，業務活動預期指數為６０﹒１％，連續６個月位於６０﹒０％以上高位景氣

區間，服務業企業對近期經營發展前景持續樂觀，其中鐵路運輸、航空運輸、郵政快遞、電信廣

播電視及衛星傳輸服務、互聯網軟件及信息技術服務等行業業務活動預期指數位於６４﹒０％以

上，均高於服務業總體，相關行業有望繼續保持較快增長態勢。

受高溫多雨、洪澇災害等不利天氣因素影響，建築業商務活動指數回落至５７﹒５％，低於

上月２﹒６個百分點，反映建築業生產增長有所放緩。從企業用工和市場預期看，從業人員指數

和業務活動預期指數分別為５２﹒１％和６４﹒０％，比上月上升１﹒８和０﹒８個百分點，表

明建築業勞動力需求繼續增長，企業對行業未來發展信心有所增強。（ｗｌ）

