《融天納地－溫天納》從政治局會議透視經濟發展

《融天納地》政治局會議在環球資本市場震蕩的情況下於７月底完成，對內地經濟發展有甚

為重要的啟示，筆者預期會議的政策基調或比市場預期的更為寬鬆，從方向上，政策制定將以更

長遠的角度應對未來經濟增長的挑戰，中央政府在不同的領域（如專項債發行）給予了明確的指

示。



就下半年部署，專項債發行以及相關支出均有望加速對內地信用環境和實體經濟的支撐。而

在貨幣層面，國策有較大機會通過淨投放，對沖流動性的不足，政策支撐將加強。在權益市場領

域，雙碳政策強調「先立後破」，對節能環保產業的發展將進一步帶來穩定的支撐。此對債券市

場亦會感受到正面的影響，在穩貨政策的預期下，整體收益率有較高的穩定性。不過，防風險政

策或對信用債市場帶來某程度上的影響，在穩定的背後仍存一定的挑戰。



近期資本市場持續震盪，環球經濟趨勢不明，在這背景下，中央政治局針對性分析及研究目

前經濟形勢，部署下半年經濟工作。目前研判主調為經濟仍「不穩固、不均衡」，對海外疫情影

響擔憂加深。原則上，本次會議維持了上述對經濟的判斷，同時指出，因目前環球疫情仍在持續

演變，外部環境更趨複雜嚴峻。



從趨勢上，筆者估計國家政策下半年可能將會加碼發力。參考會議觀點，「要做好宏觀政策

準備跨周期調節，保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性，統籌做好今明兩年宏觀政策銜接，

保持經濟運行在合理區間」。與４月份會議相比，７月份會議再提出「跨周期調節」和「兩年政

策銜接」，暗示下半年的宏觀政策並不僅局限在今年內。估計今年內完成國家全年經濟目標並無

太大問題，但明年仍面臨著較大的增長壓力，因此政策支持也可能在今年內提前進行布局。正如

筆者所言，因需要預估來年的挑戰，內地財金政策或比預期更寬鬆。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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