《匯市一周－徐惠芳》觀望澳英議息，外幣整固

《匯市一周》聯儲局７月議息結果，一如市場所料，維持利率政策不變，主席鮑威爾在聲明

中延續鴿調。他言詞較上月有所不同，承認局方已經有討論削減買債規模，只要經濟符合通脹水

平目標和就業持續增長，政策將會修改。市場普遍預期，８月底全球央行行長會議及９月聯儲局

會議中將會透露更多討論細節，指引減碼計劃詳情。



投資者關注，即將公布的美國７月製造業和服務業ＰＭＩ，以及非農就業職位數據。過去兩

周公布的每周申請失業救濟人數，均在４０萬人以上，情況未如理想，７月失業率可能較上月上

升。若美國數據欠突出表現，美元指數將會承壓。短期美元指數走勢可能在９１﹒４５至

９２﹒４５之間橫行有待突破。



今周兩大央行議息，分別為澳儲行及英倫銀行議息。英國央行支持減購資產計劃的霍爾丹現

已離任，取代他的委員會成員中，桑德斯是熱門人選。他最近表示，政策制定者應該在未來一兩

個月縮減其計劃，言論曾利好英鎊。若政策者能表明，盡快落實相關計劃，英鎊兌美元將向

１﹒４０推進。反之，可能再次下試１﹒３７水平。英鎊現時在１﹒３９２５水平整固，下方支

持１﹒３８７５、１﹒３８２５。



周二（３日）澳洲儲備銀行宣布議息結果，Ｄｅｌｔａ變種病毒導致澳洲主要地區再次走入

封鎖狀態，澳洲儲備銀行可能被逼放棄其削減資產購買計劃。市場預計，澳洲第三季經濟將走向

收縮，導致許多工作崗位流失，抵消早期復甦的大部分進展。因此，澳洲央行可能會採取非常謹

慎的態度。若政策制定者強調經濟下滑風險增加，債券購買規模再提高，澳元兌美元將承壓，有

機會跌穿０﹒７３００後向下一個支持位０﹒７２３０附近。技術阻力位現留意０﹒７４２０，

若突破可望挑戰０﹒７５１０。



＊黃金消費需求復甦＊



世界黃金協會（ＷＣＧ）公布，全球黃金消費需求強勢復甦，但黃金ＥＴＦ第二季的淨流入

，未能抵消第一季的大量流出。上季全球黃金需求９５５﹒１噸，按年微降１％，上半年總需求

１８３３﹒１噸，按年下降１０％。



第二季的全球金飾需求為３９０﹒７噸，低於疫情前的水平，其部分原因是印度市場的需求

增長乏力。上半年整體金飾需求為８７３﹒７噸，較２０１５至２０１９年上半年平均水平下降

１７％。



第二季全球黃金ＥＴＦ吸引４０﹒７噸的淨流入，僅部分抵消首季的大量流出。因此，全球

黃金ＥＴＦ自２０１４年以來首次在上半年出現淨流出，達１２９﹒３噸。全球官方黃金儲備增

加１９９﹒９噸，上半年的央行淨購金量則達到３３３﹒２噸，較近５年的上半年平均購金水平

高出３９％，較近１０年平均高出２９％。金價現時在每盎司１８１０美元水平左右，趨勢往上

，下方支持１７８０、１７４０美元。《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》



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