《師傅教路－黃瑋傑》普拉達盈利能力改善，銷售動力下半年續強勁

《師傅教路》於截至２０２１年６月３０日止上半年度，普拉達（０１９１３）延續２０２

０年年底的零售銷售表現，期內零售銷售淨額按固定匯率計同比大幅增長加６０％，而對比２０

１９年同期亦增長８％，主要受亞太區帶動。

於２０２１上半年度，普拉達亞太區零售銷售按固定匯率計同比增長６４﹒９％，並較２０

１９年同期增長３４﹒９％。其中，中國大陸、台灣及韓國零售銷售對比２０１９年同期分別增

長７７％、７４％及１０８％。歐洲方面，疫情大流行持續及政府實施的限制使旅遊人潮消失，

但同時惠及本地消費。所以，按固定匯率計，該區零售銷售對比２０１９年同期雖減少

２９﹒１％，但對比去年同期仍錄得１８﹒８％增長。



＊半年Ｐｒａｄａ品牌零售增長逾６４％＊



美洲市場零售銷售自２０２０年上半年穩健復甦，按固定匯率計，同比大幅增長１６３﹒４

％，而對比２０１９年同期亦錄得５２﹒５％增長，皆源於本地客戶消費力強勁。中東市場由阿

拉伯聯合酋長國業績帶領（也是由本地消費推動），零售銷售按固定匯率計同比大幅增長

１２８﹒７％，而對比２０１９年同期亦增長２８﹒５％。眾多市場當中，只有日本市場表現稍

遜，上半年零售銷售按固定匯率計同比增長２４﹒７％，但對比２０１９同期卻下跌

２４﹒３％，主要由於旅遊人潮消失及政府為舉辦奧運所實施限制，均大幅影響該區業績。

按品牌劃分，Ｐｒａｄａ及Ｍｉｕ Ｍｉｕ品牌的零售銷售同比分別增長６４﹒２％和

４３﹒２％，而對比２０１９年同期，Ｐｒａｄａ仍錄得１３﹒１％，Ｍｉｕ Ｍｉｕ則錄得７

﹒９％下跌。Ｃｈｕｒｃｈ’ｓ品牌因其主要市場位於歐洲而持續受影響，其總銷售淨額同比僅

增長５﹒７％。



＊建議買入５８元，目標６９元＊



集團上半年稅前息前利潤（ＥＢＩＴ）為１﹒６６億歐元，較去年同期虧損１﹒５億歐元顯

著改善；整體毛利率為７４﹒３％，較去年同期７０﹒４％為高，主要源於２０２０年收益下跌

及生產費用承擔較少。在分銷渠道、地理範圍及產品方面更有利的銷售組合亦提升２０２１年上

半年的利潤率。來自經營活動的現金流淨額為３﹒１６億歐元，較去年同期的負現金流２６４５

萬歐元亦顯著改善，促使財務負債淨額由去年底３﹒１１億歐元大幅改善至１﹒０２億歐元。儘

管環境仍有不確定性，但集團盈利能力有所改善，並預期銷售動力於年內下半年維持強勁。建議

買入價５８元，目標６９元，止蝕位５４元。《輝立證券董事 黃瑋傑》

（筆者沒有持有上述股票）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

