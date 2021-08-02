《金石為開－黃威》美聯儲偏鴿，金價壓力暫緩

《金石為開》美聯儲７月利率決議較上次未有顯著變化，當局繼續釋放鴿派信號，鮑威爾稱

尚未就減碼ＱＥ做出任何決定。美國二季度ＧＤＰ不及預期，初請失業金也高於預期，美元指數

連續走低，累積下跌０﹒８８％；國債收益率也繼續小幅回落。黃金在多日的震盪之後反彈但衝

高回落，全周累積升幅收窄至０﹒７％。



美聯儲此次會議聲明與６月份基本維持一致，重申經濟持續走強但尚未完全復甦，高通脹只

是暫時性的。不過此次會議仍有一些新的暗示，美聯儲表示經濟向著充分就業和價格穩定的目標

取得了進展，委員會將繼續在未來的一些會議上做評估。這意味著縮減ＱＥ可能已經漸行漸近，

市場基本維持年底行動的預期。鮑威爾則繼續安撫市場，稱疫情持續構成風險，將監測德爾塔毒

株的影響，不應急於收緊貨幣政策。美股在鮑威爾的講話之後反彈。



另一方面，上周美國公布的經濟數據不盡人意。美國二季度ＧＤＰ年化季環比初值僅錄得

６﹒５％，雖然略高於一季度修正值６﹒３％，但遠低於市場預期的８﹒５％。上周初請失業金

人數也僅小幅下降至４０萬人，高於預期的３８萬。近期趨弱的經濟數據確實延緩了美聯儲收緊

貨幣政策的急逼性，市場也對經濟幅度見頂呈現擔憂情緒。上周美債收益率延續了震盪下滑的趨

勢，１０年債息再度逼近１﹒２％；美元指數雖然於上周五（３０日）反彈，但全周累計下跌

０﹒８８％。黃金今日承壓的狀況得到明顯緩和，暫時守穩１８００美元關口。



目前金價的短線形勢依然糾結，畢竟年底縮減購債的預期仍在，而上周五聖路易斯聯儲主席

布拉德的鷹派講話也壓制了金價反彈。考慮到明年多位鷹派委員將擁有投票權，貨幣政策收緊的

風險仍將持續困擾黃金的中線走勢。技術面看，日線保歷加通道開口收縮，中軌緩慢上移；

ＭＡＣＤ維持上漲動能柱，ＲＳＩ在５０附近，整體指標中性偏好。



本周重點關注美國７月非農、製造業指數及歐洲７月製造業ＰＭＩ初值。

《六福金融分析師 黃威》



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