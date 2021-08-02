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即市新聞

02/08/2021 09:02

《陶冬天下－陶冬》政治局變調，鮑威爾收水

　　《陶冬天下》充滿消息的一周，動盪的一周，美歐股市在動盪中向上，港Ａ股則向下。在大
西洋一端，美國聯儲繼續放鴿，利率、ＱＥ和前瞻性指引一概不變，儘管聲明暗示距離調整購債
計劃的觸發點愈來愈近，市場還是選擇相信鮑威爾和同伴的鴿性，十年期國債利率在低位徘徊，
美股再創新高，不過星期五某大型科技股盈利不及預期的影響，美股作調整。港Ａ股則受到中國
政府加強監管的衝擊，大市下跌，恆生指數更連續三日暴跌超過千點，抹去今年所有進帳。受到
新冠疫情惡化的影響，日股下跌，並沒有給奧運會面子。聯儲放鴿，美元指數輾轉下貶，黃金價
格見漲。冒著德爾塔變種蔓延的風險，石油市場繼續高唱需求增長快過供應增長，布蘭特石油價
格穩步提升。
　
　　中共中央政治局開會，研究下半年經濟形勢，在語境和描述上出現了變化。這次會議刪掉了
「穩增長壓力較小的窗口期」這句話。中國經濟的確存在下行壓力，出口業對增長的貢獻可能在
下半年跌到零甚至負的，出口和貿易順差是過去一年中ＧＤＰ的最大支柱。筆者相信，政府不會
改變政策擺脫危機應對狀態，改變房住不炒思路，但是地方主導的基礎設施建設速度可能加快。
財政刺激的發力點估計在今年第四季度和明年第一季度，那是出口對ＧＤＰ貢獻度大幅下降的時
候。貨幣政策上穩貨幣緊信用的大格局暫時不會改變，但是央行的收水力度可能減少。如果第四
季度經濟增長勢頭大幅放緩，貨幣政策也需要微調。
　
　　美國第二季度ＧＤＰ增長６﹒５％，弱過市場平均預期８％，不過筆者對這組數字並不悲觀
。美國經濟已經回升到疫情前水平了，還高出０﹒８％。私人消費增長很快，１１﹒８％，商業
投資中的設備投資也回到疫情前的水平了。拉低增長的是政府開支和住宅建設。拜登政府在第一
季度狂撒支票，數額極大。第二季度放緩了，白宮的基建計劃和就業計劃都在等國會批准，公共
開支慢了下來。拖累ＧＤＰ數位的最大原因，是供應鏈瓶頸。住房開支在過去三個季度都是拉動
經濟的主力，但是第二季度突然下跌９﹒８％。不是因為需求突然沒有了，而是建築材料跟不上
了。只要需求在，供應遲早會回來。預計美國第三季度ＧＤＰ增長達到９﹒４％，隨後隨著財政
刺激效應衰減而出現增長率正常化。未來美國經濟的增長動力，由經濟刺激轉向服務業需求增長

　
　　公開市場委員會７月會議，幾乎甚麼都沒有變，但是這是變化前的平靜。會議聲明和鮑威爾
的記者會講話繼續對經濟復甦表示樂觀，不過繼續強調通貨膨脹是過渡性的。但是會議聲明提到
經濟狀況在接近調整購債計劃的觸發點，並開始淡化疫情對經濟的衝擊。筆者預計如果美國經濟
不出大的意外，聯儲應該在８月底Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ年會或９月或１０月例會上正式提
出收縮購債計劃。最有可能的是９月正式提出ＱＥ減碼，１１月或１２月開始執行；明年中起收
縮資產負債表。
　
　　本周焦點是美國的非農數據，預計非農就業增加１１００Ｋ，服務業恢復所有引擎都開了，
復甦勢頭良好，且看工資上升多少。英格蘭銀行會議，預計全票通過維持利率不變，但是可能有
兩票反對維持ＱＥ政策不變。另外關注歐洲的ＰＭＩ和美國ＩＳＭ。《陶冬》
　
＊　本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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