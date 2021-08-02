《陶冬天下－陶冬》政治局變調，鮑威爾收水

《陶冬天下》充滿消息的一周，動盪的一周，美歐股市在動盪中向上，港Ａ股則向下。在大

西洋一端，美國聯儲繼續放鴿，利率、ＱＥ和前瞻性指引一概不變，儘管聲明暗示距離調整購債

計劃的觸發點愈來愈近，市場還是選擇相信鮑威爾和同伴的鴿性，十年期國債利率在低位徘徊，

美股再創新高，不過星期五某大型科技股盈利不及預期的影響，美股作調整。港Ａ股則受到中國

政府加強監管的衝擊，大市下跌，恆生指數更連續三日暴跌超過千點，抹去今年所有進帳。受到

新冠疫情惡化的影響，日股下跌，並沒有給奧運會面子。聯儲放鴿，美元指數輾轉下貶，黃金價

格見漲。冒著德爾塔變種蔓延的風險，石油市場繼續高唱需求增長快過供應增長，布蘭特石油價

格穩步提升。



中共中央政治局開會，研究下半年經濟形勢，在語境和描述上出現了變化。這次會議刪掉了

「穩增長壓力較小的窗口期」這句話。中國經濟的確存在下行壓力，出口業對增長的貢獻可能在

下半年跌到零甚至負的，出口和貿易順差是過去一年中ＧＤＰ的最大支柱。筆者相信，政府不會

改變政策擺脫危機應對狀態，改變房住不炒思路，但是地方主導的基礎設施建設速度可能加快。

財政刺激的發力點估計在今年第四季度和明年第一季度，那是出口對ＧＤＰ貢獻度大幅下降的時

候。貨幣政策上穩貨幣緊信用的大格局暫時不會改變，但是央行的收水力度可能減少。如果第四

季度經濟增長勢頭大幅放緩，貨幣政策也需要微調。



美國第二季度ＧＤＰ增長６﹒５％，弱過市場平均預期８％，不過筆者對這組數字並不悲觀

。美國經濟已經回升到疫情前水平了，還高出０﹒８％。私人消費增長很快，１１﹒８％，商業

投資中的設備投資也回到疫情前的水平了。拉低增長的是政府開支和住宅建設。拜登政府在第一

季度狂撒支票，數額極大。第二季度放緩了，白宮的基建計劃和就業計劃都在等國會批准，公共

開支慢了下來。拖累ＧＤＰ數位的最大原因，是供應鏈瓶頸。住房開支在過去三個季度都是拉動

經濟的主力，但是第二季度突然下跌９﹒８％。不是因為需求突然沒有了，而是建築材料跟不上

了。只要需求在，供應遲早會回來。預計美國第三季度ＧＤＰ增長達到９﹒４％，隨後隨著財政

刺激效應衰減而出現增長率正常化。未來美國經濟的增長動力，由經濟刺激轉向服務業需求增長

。



公開市場委員會７月會議，幾乎甚麼都沒有變，但是這是變化前的平靜。會議聲明和鮑威爾

的記者會講話繼續對經濟復甦表示樂觀，不過繼續強調通貨膨脹是過渡性的。但是會議聲明提到

經濟狀況在接近調整購債計劃的觸發點，並開始淡化疫情對經濟的衝擊。筆者預計如果美國經濟

不出大的意外，聯儲應該在８月底Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ年會或９月或１０月例會上正式提

出收縮購債計劃。最有可能的是９月正式提出ＱＥ減碼，１１月或１２月開始執行；明年中起收

縮資產負債表。



本周焦點是美國的非農數據，預計非農就業增加１１００Ｋ，服務業恢復所有引擎都開了，

復甦勢頭良好，且看工資上升多少。英格蘭銀行會議，預計全票通過維持利率不變，但是可能有

兩票反對維持ＱＥ政策不變。另外關注歐洲的ＰＭＩ和美國ＩＳＭ。《陶冬》



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