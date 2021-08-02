【新冠肺炎】消息：今日無新增源頭不明個案，下午不設疫情記者會

《經濟通通訊社２日專訊》消息指，本港今日無新增源頭不明新冠肺炎個案，下午不設疫情
記者會。
本港昨（１日）沒有錄得本地個案，僅新增３宗輸入病例，包括２名柬埔寨抵港的外傭和一
名美國抵港的女子。另外，衞生防護中心指接獲英國通報一宗確診個案，涉及一名５２歲女病人
，她於上月１５日乘搭ＣＸ２５１航班由本港前往倫敦，３日後的檢測樣本呈陽性，無病徵。（
ｃｌ）
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