【東京奧運】羽毛球女雙決賽，國家隊不敵印尼組合取得銀牌

《經濟通通訊社２日專訊》東京奧運羽毛球女子雙打決賽，中國組合二號種子陳清晨及賈一

凡，不敵印尼組合保莉與拉哈育，取得銀牌。

保莉與拉哈育直落兩局２１比１９及２１比１５，打敗中國組合陳清晨及賈一凡，取得他們

今屆奧運首面金牌。女雙銅牌戰則由南韓內鬨，最終孔熙容與金昭映的組合，直落兩局擊敗隊友

申昇瓚與李紹希，贏得銅牌。（ｃｌ）

