【新冠肺炎】本港新增３宗輸入確診個案

《經濟通通訊社２日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至８月２日零時零分，中心正調查

３宗新增新冠肺炎確診個案，分別從荷蘭、阿聯酋和美國抵港，三人均已接種兩劑復必泰疫苗。

至今本港個案累計１１９９１宗（包括１１９９０宗確診個案和一宗疑似個案）。



＊兩患者住紅磡海濱南岸及西環瑧璈＊



新增３宗個案均為輸入病例。個案１１９８９涉及一名５５歲男病人，居於紅磡海濱南岸６

座，於７月１１日離開香港前往西班牙，他７月１０日出發前在香港檢測的結果呈陰性。他於７

月３１日乘搭航班ＫＬ８１９從荷蘭返港，同日於機場抽取的樣本檢測結果呈陽性，並帶有

Ｌ４５２Ｒ變異病毒株。

個案１１９９１涉及一名３６歲女病人，居於西營盤德輔道西３２１號瑧璈，於７月１６日

離開香港前往美國，她７月１４日出發前在香港檢測的結果呈陰性。她於８月１日乘搭航班

ＣＸ８８３返抵香港，同日於機場抽取的樣本檢測結果呈陽性，並帶有Ｎ５０１Ｙ變異病毒株。

由於兩名病人於潛伏期絕大部分時間在外地逗留，很大可能最近於當地感染，因此中心將此兩宗

個案列作輸入個案。



＊過去１４天累計共２９宗個案＊



為審慎起見，他們於潛伏期在香港曾居住的地方及相關工作和曾到訪的地點已被納入強制檢

測公告。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。另外，中心亦提醒與屯門青山公路３８８

號恆順園第６座相關的指明人士，須於明日（３日）遵從強制檢測公告進行檢測。

過去１４天（７月１９日至８月１日）累計報告２９宗個案，全屬輸入個案。（ｃｌ）

