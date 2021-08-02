【企業盈喜】金輝控股（０９９９３）料中期純利增８０％

《經濟通通訊社２日專訊》金輝控股（０９９９３）公布，預期截至６月３０日止中期收入

及淨利潤將較去年同期分別增長超過４０％及８０％。

該集團指，收入和利潤增長主因所交付房地產總建築面積增加。同時新轉入投資物業投資物

業公允價值變動收益亦有上升。至於在６月３０日淨負債率低於１００％，現金短債比大於１，

剔除預收款項後的資產負債率低於７０％。

該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）

