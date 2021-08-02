【企業盈喜】金輝控股（０９９９３）料中期純利增８０％

《經濟通通訊社２日專訊》金輝控股（０９９９３）公布，預期截至６月３０日止中期收入
及淨利潤將較去年同期分別增長超過４０％及８０％。
該集團指，收入和利潤增長主因所交付房地產總建築面積增加。同時新轉入投資物業投資物
業公允價值變動收益亦有上升。至於在６月３０日淨負債率低於１００％，現金短債比大於１，
剔除預收款項後的資產負債率低於７０％。
該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）
etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇
|中國故事30/07/2021
《神州經脈》法巴降中國股市評級 滬指月挫逾半成 成交連破萬億
|財經熱話30/07/2021
【月結－窮途流落】七月大瀉2866點 專家睇法較淡
|財經熱話30/07/2021
和黃醫藥銷售佳惹憧憬 飆升逾兩成後今獲利回吐
|財經熱話30/07/2021
《嚟緊炒D乜》太興集團多品牌策略煞食 趁低吸納候中期業績佳音
|中國故事30/07/2021
【黑色七月】重拳監管觸發資金退潮 滬指月瀉5.4%兩年最大跌幅
|財經熱話30/07/2021
內地取消鋼鐵產品出口退稅 鋼鐵板塊逆市起動
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰