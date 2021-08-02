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02/08/2021 07:54

【企業盈喜】清科創業（１９４５）料中期轉賺最少１０００萬人幣

　　　《經濟通通訊社２日專訊》清科創業（０１９４５）公布，預期截至６月３０日止中期將
扭虧為盈，純利不少於１０００萬元人民幣。　　
　　該集團指，淨利潤增長主因內地新冠肺炎疫情緩解，客戶對其服務的需求上升，收入大幅增
長及營銷服務及培訓服務發展勢頭良好，故業務版圖相應完成縱橫向擴張，覆蓋更多元化客戶群
。　
　　該集團預期於８月底公布業績。（ｗｈ）

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