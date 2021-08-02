【企業盈警】首創置業（０２８６８）料中期少賺最多７６﹒５％

《經濟通通訊社２日專訊》首創置業（０２８６８）公布，預期截至６月３０日止中期純利
將介乎２億至３億元人民幣，較去年同期下滑最多約７６﹒４７％。
該集團指，純利下降主因北京和成渝等地的若干低毛利項目於期內結轉，受房地產行業調控
政策影響，結轉項目產品售價未及預期，毛利同比下降，以及禧瑞都５號樓資產收益權轉讓項目
的利潤亦未於期內確認。（ｗｈ）
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