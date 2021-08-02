《日入而息》匯控中期業績勝預期恢復派息，港６月零售額遠遜預期

《今天重點》﹡匯控（００００５）中期列帳基準稅前盈利升１﹒５倍，派息７美仙；匯控

中期亞洲區稅前盈利６９﹒４億美元，按年跌６％；中期列賬基準收入跌逾

４％，信貸損失淨撥回７億美元；匯控次季稅前盈利升約３﹒６倍，香港區

跌２２％；匯控料全年經調整營業支出與去年大致相若；上半年削減等同全

職僱員約３５００人；今年預期信貸損失準備遠低於中期目標範圍；有信心

實現股息目標，未來數季續評估回購計劃；正審視３至４個亞洲地區收購機

會

﹡恆生（０００１１）中期少賺４％至８７﹒６７億元，第二次中期息１﹒１

元；恆生中期淨利息收入減少２０％，撥備前營收跌１０％；恆生平均股東

權益回報率跌至９﹒９％，成本效益比率為３９％；淨利息收入續見挑戰，

香港經濟需更長時間恢復；恆生料淨利息收益率未見底，冀維持長遠穩定增

長派息

﹡中電（００００２）中期純利跌２３％至４６﹒１５億元，第二期中期息

０﹒６３元；上半年本港售電量按年增加４﹒４％；上半年內地電力業務營

運盈利按年跌２３﹒２％；無派發特別息計劃，對本港今年售電增長感樂觀

﹡林鄭稱支持全面中止合作關係，批教協政治立場凌駕教育專業；林鄭恭賀港

隊晉級女子乒乓團體賽四強；林鄭稱本地連續５６天無本地個案，基本達至

本地清零；林鄭否認迫市民打針，政府仍有提供選擇權

﹡本港零售貨值連升五個月，６月按年升５﹒８％遠遜預期

﹡７月中國官方製造業ＰＭＩ降至５０﹒４％，低於預期；內地７月財新製造

業ＰＭＩ跌至５０﹒３，大幅低預期；統計局表示服務業景氣面擴大，住宿

餐飲等需求加快釋放；極端天氣等影響，７月製造業擴張力度減弱



《即日市況》﹡恆指高收２７４點報２６２３５，科指升１５點報６７９６



《深滬股市》﹡成交再破萬五億，權重股暴力拉漲滬綜指收升近２％



《美元匯價》﹡美元連跌後反彈，短期應是整固格局；歐元最新報１﹒１８８６╱８８，日

圓最新報１０９﹒５３╱５６



《公司業績》﹡匯控（００００５）中期列帳基準稅前盈利升１﹒５倍，派息７美仙；匯控

中期亞洲區稅前盈利６９﹒４億美元，按年跌６％；中期列賬基準收入跌逾

４％，信貸損失淨撥回７億美元；匯控次季稅前盈利升約３﹒６倍，香港區

跌２２％

﹡恆生（０００１１）中期少賺４％至８７﹒６７億元，第二次中期息１﹒１

元；恆生中期淨利息收入減少２０％，撥備前營收跌１０％；恆生平均股東

權益回報率跌至９﹒９％，成本效益比率為３９％；淨利息收入續見挑戰，

香港經濟需更長時間恢復

﹡中電（００００２）中期純利跌２３％至４６﹒１５億元，第二期中期息

０﹒６３元

﹡匯賢（８７００１）半年可供分派金額增２﹒３倍，每單位派６﹒７４分人

幣

﹡卡賓（０２０３０）中期純利按年升２％至１﹒１８億元人民幣，派息

８﹒５港仙

﹡信義儲電（０８３２８）半年純利升５﹒５％至５３８﹒８萬，不派息

﹡利福國際（０１２１２）中期虧轉盈賺２﹒２億元，不派息

﹡信義光能（００９６８）中期多賺１﹒１８倍至３０﹒７億港元，中期息

１７仙



《公司資訊》﹡匯控（００００５）料全年經調整營業支出與去年大致相若；上半年削減等

同全職僱員約３５００人；今年預期信貸損失準備遠低於中期目標範圍；有

信心實現股息目標，未來數季續評估回購計劃；正審視３至４個亞洲地區收

購機會

﹡恆生（０００１１）料淨利息收益率未見底，冀維持長遠穩定增長派息

﹡Ｂ站（０９６２６）「花火」平台入駐品牌年增逾２０倍，投放行為呈跨圈

層特徵

﹡傳廣州趣丸網絡科技將上市地點從美國轉至香港

﹡網易雲音樂首季毛虧率收窄，月活躍戶１﹒８３億

﹡小米登上《財富》世界５００強榜單，為行業進步最快企業

﹡中海油（００８８３）流花２１－２油田提前投產

﹡中電（００００２）上半年本港售電量按年增加４﹒４％；上半年內地電力

業務營運盈利按年跌２３﹒２％；無派發特別息計劃，對本港今年售電增長

感樂觀

﹡毛記（０１７１６）創辦人林日曦辭任執董，作價８００萬向拍檔售股

﹡美亞娛樂資訊（００３９１）非執董Ａｌａｎ Ｃｏｌｅ－Ｆｏｒｄ辭世

﹡美固（０８３４９）擬合作研發新建築物料，首年料投資１００萬元人民幣

﹡歐康維視生物（０１４７７）自研新藥ＩＩＩ期臨床試驗於英國獲ＭＨＲＡ

批准

﹡越南製造加工出口（００４２２）仁澤生產設施須再停運１５天

﹡當代置業（０１１０７）７月合約銷售額按年增近５％

﹡保利置業（００１１９）已向大股東發行４５７２萬股代息股份

﹡中生製藥（０１１７７）心血管複方新藥獲發內地藥品註冊證書

﹡金陽新能源（０１１２１）上半年銷售額按年增２﹒３倍

﹡聯想集團（００９９２）榮登２０２１年《財富》世界５００強榜單第

１５９名

﹡敏華控股（０１９９９）今回購４０﹒６４萬股，涉６２６﹒０８萬港元



《神州民企》﹡中國恆大（０３３３３）再被揭商票逾期，拖欠工程諮詢公司逾３３１７萬

元人民幣

﹡富力地產（０２７７７）７月總銷售收入減少２２﹒８％



《中國要聞》﹡內地７月財新製造業ＰＭＩ跌至５０﹒３，大幅低預期

﹡統計局表示服務業景氣面擴大，住宿餐飲等需求加快釋放；極端天氣等影響

，７月製造業擴張力度減弱

﹡中指院表示７月百城新樓價格環比漲幅五個月來首縮

﹡眾安在線遭銀保監罰款１４５萬元

﹡中科院院士懷進鵬履新中國教育部黨組書記

﹡在京部委所屬高校、醫院、央企總部今年起將遷往雄安

﹡習近平稱中國經濟有條件在上半年良好勢頭上鞏固成果

﹡發改委表示下半年ＣＰＩ溫和回升，ＰＰＩ上漲動能減弱；３８處停產露天

煤礦復產，日可增產２０萬噸

﹡上海中原表示７月樓市政策頻發，上海新房成交降二成五

﹡上海到２０２３年，三大先導產業規模增長５０％左右

﹡上海航運交易所：出口集裝箱運價創新高

﹡７月中國公路運價指數１００點，按月回落０﹒１１％

﹡７月電商物流指數按月回落０﹒７個點，需求繼續回落

﹡銀行理財產品業績基準展示指南有望出爐

﹡人行１００億逆回購利率持平，單日零投放零回籠

﹡方正證券股份法拍二度流拍，傳平安、信達均無出手

﹡深圳力推教改學區房樓價恐崩塌，東莞禁公司名義購房

﹡中指院表示重申房住不炒沒更嚴厲，樓價過漲料加碼調控

﹡新華社表示完善境外上市監管制度，開放態度不會改變

﹡據報內地央行將會加強監管虛擬貨幣

﹡受國內疫情影響，８月上海多個展會延期舉辦

﹡上半年上海市汽車出口量和總值均創歷史新高

﹡外交部駐港公署表示香港司法機關依法辦案不容置喙

﹡洪澇災害已造成３０２人遇難，經濟損失逾１１４２億

﹡貝殼表示首七月房企債券融資同比降１３％，償債壓力高

﹡人行表示平台企業對照監管整改，嚴打虛擬貨幣非法活動

﹡北京處罰三家校外培訓機構，學大教育遭罰１２３萬元

﹡市監總局擴嚴重違法失信名單，聚焦食品藥品等領域



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒５％，台灣研究下周進一步放寬防疫規定



《其他消息》﹡投訴法官行為諮詢委員會成立，張舉能任主席

﹡教育局終止與教協工作關係，馮家強稱難理解態度轉變

﹡陳茂波稱反制裁法有立法必要，香港不能挨打；使用消費券暢順，料全年經

濟增逾５﹒５％

﹡廉署落案起訴區諾軒及黃耀明，涉２０１８年補選舞弊

﹡Ｔａｐ＆Ｇｏ表示消費券付款功能已逐步恢復正常

﹡消費券派發，黃傑龍料餐飲業受惠１００－１５０億元

﹡零售管理協會表示部分商戶昨日生意額增五成至一倍

﹡調查指八成港人願額外消費，近七成與家人外出用膳

﹡林鄭稱支持全面中止合作關係，批教協政治立場凌駕教育專業

﹡本港零售貨值連升五個月，６月按年升５﹒８％遠遜預期

﹡十大屋苑周末成交下跌

﹡黃偉綸稱將檢視可否容許濕地緩衝區有更高地積比

﹡Ｎｅｗａｙ Ｍｕｓｉｃ Ｌｉｍｉｔｅｄ被高等法院頒令清盤

﹡調查指約半數亞太區受訪企業擬未來三年內擴大房地產組合

﹡沙田藥房消費券收手續費，八達通表示商戶只可收取貨品實際價錢

﹡兩元乘車優惠「樂悠咭」，今起分階段接受申請

﹡深股通額度全日用４５億元，陸股通連續四日淨流入；滬股通額度全日用

５０億元，陸股通淨流入近５２億元

﹡招商永隆銀行推出「一點通」匯款零費用優惠

﹡立橋人壽中環旗艦店於８月１日正式開幕，截至６月客戶突破１萬名



《東京奧運》﹡日本疫情擴散個案急增，與奧運舉辦有關與否分歧加劇

﹡日本連續四日增逾萬宗確診個案

﹡再多２７宗與奧運相關確診，累計有關個案２７６宗

﹡羽毛球女雙決賽，國家隊不敵印尼組合取得銀牌

﹡美國今屆奧運收視減少４２％，電視台須向廣告商補償

﹡林鄭恭賀港隊晉級女子乒乓團體賽四強



《新冠肺炎》﹡本港新增３宗輸入確診個案

﹡林鄭稱本地連續５６天無本地個案，基本達至本地清零；林鄭否認迫市民打

針，政府仍有提供選擇權

﹡公務員醫管局院舍學校員工須打針，否則自費定期檢測

﹡聶德權稱考慮將即日籌擴大至６０歲或以上長者；考慮延長接種中心服務至

１０月底

﹡江蘇昨新增４０本土病例，南京市２０日至今２１５例

﹡武漢７名外來務工核酸檢測陽性，曾接觸淮安旅遊團

﹡廣東、深圳喊話非必要不出走，深圳師生原地過暑假

﹡衛健委表示全國累計接種新冠病毒疫苗近１７億劑次

﹡台灣今日新增１２宗本土確診，沒有死亡個案；台灣本土確診大減，台北、

新北市明起餐飲業開放堂食

﹡疫情重來，孫春蘭赴南京調研防控，湖南河南派工作組

﹡疫情襲來，多地宣布暫停校外培訓

﹡港府要求公務員接種疫苗，工會稱事前無諮詢

﹡中國生物稱國藥疫苗對德爾塔變異毒株具６８％保護率

﹡海外來港重劃高中低風險，高風險須坐２１日疫監

﹡社交距離措施延兩周，Ｂ類食肆員工檢測規定月內收緊

﹡楊潤雄稱倘學校達七成接種率可全日面授課堂

﹡羅致光稱在本港完成疫苗接種外傭可再來港工作

﹡申洲國際（０２３１３）越南政府或延長隔離措施，將評估營運影響

（ｚｚ）

