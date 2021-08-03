《運籌帷幄－梁業豪》好友先示人以弱，再發動急攻

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為０％和１７﹒５％，局

勢則均尚屬於顯著向淡。昨早（２日）港股的開局有點不正常，好友先示人以弱，退守低位。美

指期貨本於上周五（３０日）收市後已有很好的表現，港股應具條件顯著高開。結果是，恆指期

貨僅高開７３點，且很快便從高位回挫，轉升為跌。試出對手實力不足後，好友大戶於早市中段

突然發動急攻，市場氣氛轉好，投資者將焦點於於即將陸續公布的大型指數成分股身上。

無論是日線圖或周線圖上，形勢均顯著當前港股回升勢頭只屬於急跌市後的技術反彈，短期

跌浪未有跡象顯示已經結束，中期跌浪更有跌幅進一步擴大的可能性。中線投資者應於反彈市況

中部署減持現貨，並於升勢有明顯跡象放緩時開始分批入市行動。當然，我們不能排除短期反彈

演變為中期反彈，然後演變為中期新升浪的可能性；但筆者認為，按目前港股局勢推測，成為事

實的機會不大。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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