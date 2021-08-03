《缸邊隨筆－石鏡泉》港股被埋炸彈？

《缸邊隨筆》茅到出汁的美國，是你見到又茅，不見到又茅，總之是全天候地茅。中國也不

耐煩，在中美天津會議中，中國就由王毅發出了三條底線，其中一條是中國不會退讓，美國亦哽

不下。結果，習拜會？早唞。



昨文轉用了陳鳳翔兄的一圖，其中王毅外長的三條底線，第一條：



「不得挑戰、詆毁、顛覆中國特色社會主義道路和制度。」



美國一直視其政治制度，為世上唯一的制度，美國顛覆其他政府，也就是想被顛覆的國家，

跟美國的政治制度。二戰打敗了日本，就是要日本跟美國政治制度，搞垮烏克蘭，也是要烏克蘭

行美國政治制度，美國要人家跟她的，真正目的是要跟者做其附庸國，日本與烏克蘭就是個例子

。



在８０年代，美國一度認為可以培植中國下一代去靠泊美國，這點是有一定成效，中國內地

就有很多所謂「公知」，因利益關係替美國說話的，貪腐官員更口共心美，因為挾款他逃，還是

去美國的。不過習近平上台，打貪腐，再倡紅一代的不忘初心，再加上特朗普的無譜明烚，這批

「公知」就收聲。說實在，中國領導層要頒個獎章予特朗普，感謝他為促進中國人民的愛國心，

盡了大力。



拜登上台，有人有奢望他會是個老好人，會對中國鬆章，然筆者就曾為文指出，他從政以來

，都是積極參與美國的外交事務，他是奧巴馬的副總統，奧巴馬的重回亞洲目的是針對中國，此

中怎會沒拜登份？當時筆者就指出，特朗普是來明的，拜登則會來陰的，由於習拜會無期，拜登

的陰招是會多方位地層出不窮，所謂「陰招」，美國叻的就是抹黑對手。



美國有這個抹黑能耐，不是筆者亂講。特朗普時的國務卿蓬佩奧在一次電視訪問時，就意氣

風發地表示，他主理的中情局（ＣＩＡ），是：Ｗｅ ｌｉｅ，ｗｅ ｃｈｅａｔ，而ｌｉｅ，

ｃｈｅａｔ，是動用到整個西方傳媒系統，西方有個傳媒大亨梅鐸，就是由列根政府一手捧大，

好待日後為美國抹黑對手時的又ｌｉｅ又ｃｈｅａｔ。



這些ｌｉｅ，ｃｈｅａｔ，是無孔不入的，在美國拍的電影，以前是話印第安人好殘忍，用

斧頭斬白人人頭，但就不講是美國白人去搶了印第安人的土地，用槍槍殺印第安人，此中的英雄

是電影明星尊榮。



在７０年代，美蘇冷戰，就有電影、電視劇話蘇聯間諜殘害美國，有套電影叫《Ｔｈｅ

Ｒｕｓｓｉａｎｓ Ａｒｅ Ｃｏｍｉｎｇ》，則是嘲笑蘇聯人的，而Ｊａｍｅｓ Ｂｏｎｄ，

則是專門打垮蘇聯人的。



由２０００年開始，美國的電影和電視劇就會拿中國人來替代了印第安人和蘇聯人的角色。

怎抹黑？基本一條，中國人是奸的、殘忍的、蠢的、醜陋的，一句：魔鬼。



就算是強調不搞政治，不搞種族歧視的奧運，西方傳媒也可以全方位地抹黑中國選手。



斯里蘭卡的中國大使館發文指出，在報道上面這幾位外國運動員參賽新聞時，路透社選取的

基本都是他們面露微笑、感動落淚等時刻的畫面，運動員們的表情都很自然。而在報道中國運動

員鞏立姣、陳夢和侯志慧奧運奪金時，所選取的配圖都是他們「用力過猛」的瞬間，顯得有些突

兀。



為此，大使館寫道：「為運動員們不屈不撓的努力鼓掌，對種族主義和偏見說不。２０２０

東京奧運進行到第二周，尊重奧運精神。那些辯稱『西方媒體公正』和批評「『中國戰狼』的人

現在在哪呢？」



＊抹黑中國 算小兒科＊



自己無能力拿獎就為你冠上「醜陋」的一刻，這就是西方傳媒，努力去打造「醜陋」的中國

人的操作，你「醜陋」就不是好人。



「抹黑」並不是最害慘你的陰招，更陰的，是在你體內埋計時炸彈。就如在香港的教育體系

、傳媒，就算是政府內，不是都有毒瘤存在？這些瘤不是即食麵，是早早鋪好的，詳細不講了。

講個將會在港股裏埋下的炸彈。



唔知點解，港交所（００３８８）話要推實物交收的指數期權，這會增加港股市場風險。例

如有人沽了Ｐｕｔ，今時結算是以差價金錢結算，以後就會交啲期指予你，如果市場不是大跌，

沽了Ｐｕｔ都不用收貨啦，但就不是收現金，而是收期指。即是又要找時機沽這批貨，如當時市

道波動大，點出貨呢？



１９８７年香港停市，不少人以為是香港事，但大家不知道的，是芝加哥期貨市場就出現上

述的實物交收情況，雞飛狗走，香港就不能不停市。



３０年前港期交所也討論過是否用實物交收，但被否決，因為會不必要地加劇市場波動，

３０年前期交所不搞，為何港交所今時要搞？



財政司陳茂波應要主動地跟進這事，以免日後被美國金融大鱷搞亂個市。



不要小看美國金融大鱷的搞局能力，２０１５年大時代時的Ａｃｃｕｍｕｌａｔｏｒ，使多

少港人蒸發了財富？美國人在新加坡搞了個日經指數新加坡版，透過炒賣這個海外日經期貨，炒

爆了日本股，使日經由三萬九跌到七、八千，這不是恫嚇，是事實。



昨日是首日徵收多０﹒０３％的印花稅，不少人之前話個市會大跌，因為炒家的炒賣成本增

加了，但……



世上不少嚇人事，是識就笑死，唔識就嚇死，這個徵多０﹒０３％印花稅就是一例。



高頻交易者，由於買賣頻，就要多交了印花稅，有人計過要投資者多付了幾多幾多，但……



真大戶的高頻交易者，是會透過Ｍａｒｋｅｔ Ｍａｋｅｒ來做買賣，這些Ｍａｒｋｅｔ

Ｍａｋｅｒ是不會將買賣在港交所交易系統做而是透過內部對冲自己承了，只會將成交結果在港

交所網頁公布，便符合法規。這種透過Ｍａｒｋｅｔ Ｍａｋｅｒ做的交易一直都是不用交印花

稅的，要多交了稅的只是小小戶，話之你做乜頻交易。



一言括之，香港是個戰場，為政者不小心，就易被人埋炸彈，不是抹黑這麼小兒科。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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