【清平世界】新世界股價有回購支撐，新創建發盈喜等分錢

《經濟通通訊社記者吳藹林３日專訊》港股大市表現被科技股拖低，資金傾向流入傳統板塊

，如銀行、地產、公用股等避險。最近香港樓市熾熱程度不減，地產板塊同時具備憧憬開關帶動

的消費、僱員重返辦公室等概念，仍比其他兩個板塊看高一線。

據差估署數據，今年首六個月各類私人住宅單位售價指數上升３﹒８４％、首五個月各級別

私人寫字樓租金指數、私人零售業樓宇租金指數分別升１﹒０７％和３﹒２％，反映行業整體基

本面向好。

四大發展商中，新世界（０００１７）的市帳率最低，為逾０﹒４倍，理論上為最抵，惟繼

鄭家純早年投資失敗，集團及港鐵（０００６６）合作發展的大圍站「柏傲莊ＩＩＩ」，早前爆

出因牆身底座混凝土檢測未達要求，有兩座需拆卸重建，市場理所當然歸咎於管理層失誤。

瑞銀早前透露，新世界向其提到整體經濟賠償或達約６億元，而柏傲莊ＩＩＩ的總建築成本

將增加約９億元。該行假設集團承擔所有成本，當柏傲莊ＩＩＩ完工時，將反映在集團２０２４

年的業績中。另旗下「ＳＫＹＣＩＴＹ航天城」及「啟德體育園」可能會延遲。

翻查資料，集團估計，柏傲莊首兩期將於２０２３財政年度入賬，意味柏傲莊ＩＩＩ，或最

快要到２０２４財年或以後，才有望入賬。



＊頻頻回購托市，３７元以下可入＊



屋宇署在７月底已收到該項目的註冊結構工程師所提交的報告，署方會在完成調查後交代調

查結果及跟進行動，反映此事並未隨新世界的「慷慨」賠償落幕。

不過集團反應迅速，在水泥問題曝光後，新世界股價曾挫逾６﹒５％，隨後頻頻回購以穩定

股價。據聯交所資料顯示，在７月２０日，集團單日回購規模僅為５０００股，即５手，每股作

價是３７元；７月２７日恆指大跌逾１１００點之時，新世界最低見過３６﹒２元，得益於尾盤

Ｖ型抽上，最終收於３７元，而其後披露的資料顯示集團當日回購了２２８﹒３萬股；可合理推

斷集團的回購策略是使股價貼近３７元水平。

於去年１１月２６日，集團於股東周年大會上通過給予董事會一般授權回購最多當時已發行

股份的１０％，即近２﹒５５億股。於去年１２月４日至昨日（８月２日），集團合共回購２２

５７﹒９萬股，即集團至下屆股東周年大會止尚有逾２﹒３２億股回購空間。

另外，主席鄭家純亦在上月下旬象徵式以私人資金回購１０４萬股，最新持股量增至０﹒２

％。

從技術走勢看，即使集團回購，股價已在二百五十天線以下停留多日，短、中期死亡交叉已

出現，反映買盤偏弱；不過，回購行動承接了不少因水泥問題出現的沽盤；預期即使回購行動停

止，股價亦未必會跌得太深，支持位會在約３５元。



＊新創建發盈喜，憧憬受惠增派息＊



集團持股６０﹒８６％的新創建（００６５９）早前發盈喜，預期截至今年６月３０日止年

度，錄得純利至少１０億元，按年增長至少２﹒９５倍，其中已包括非經營虧損約２５億元減值

和撥備；按應佔經營溢利計，期內為至少５０億元，已貼近疫情前２０１８財年的５２﹒３２億

元。參考２０１８年９月新創建宣派的未期息為４６仙，在集團維持可持續及漸進的股息政策下

，預計今年９月底前該集團宣派的股息或有上調空間。

由２０１９財年起，新創建的中期息和未期息均為每股２９仙。

