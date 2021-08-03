《專家之言－李偉傑》港股料逐步回穩，惟科技股博反彈宜控制注碼

《專家之言》上周港股經過大殺倉後，現時投資市場逐步回復平靜，雖然預料反彈力度較為

欠奉，但在傳統股份逐步帶來支持下，有望７月急跌後８月逐步回穩，而上周中在港股大跌過後

，《新華社》發文指，近期監管政策及反壟斷處罰，不論是針對平台經濟或教育培訓機構，皆為

促進行業健康發展、保障社會民生和維持網絡數據安全，有利經濟、社會長遠發展，並非是限制

和打壓。另外亦有傳上周三（２８日）中證監向券商表示，中國將繼續讓企業赴美國上市，前提

是符合上市要求，另有指企業可以繼續使用可變利益實體（Ｖａｒｉａｂｌｅ Ｉｎｔｅｒｅｓ

ｔ Ｅｎｔｉｔｙ，ＶＩＥ）架構跨境上市，並承認這種架構是公司吸引外資的重要方式，現時

理清這一問題，可以使眾多以ＶＩＥ架構形式上市的科技股鬆一口氣，當然科技股重創過後，短

暫反彈空間未必太多，相信要等待時間逐步淡化政策風險憂慮後，才能逐步提升投資者信心，因

此很多投資者想在該板塊博反彈的話，而科技股在投資者眼中又愛又恨，上落速度快，但政策風

險未消除，現時惟有建議用注碼控制風險，可能較之前投放開的資金投放三分一或四分一，用較

少資金控制風險，同時亦可逐步感受科技股板塊近期節奏變化，確認資金再次大量流入才加注，

這樣可以好好運用機會成本。



＊短線支持位２５５００點，留意國策支持板塊＊



而上周提及的避開大跌浪強勢板塊，基建類股份、建築材料、資源類股份和汽車股，相信今

個星期可以再將選擇股份板塊再次加大，５Ｇ及新能源股份相信作為國策支持板塊，近日亦在成

交配合下，逐步出現在谷底反彈機會，另外晶片股份亦可作為國策極量支持板塊，雖然國外制裁

聲音不絕，但仍無阻投資者對內地政策扶持帶來的信心，不過現時臨近業績公布期，中芯國際

（００９８１）和華虹半導體（０１３４７）近期短時間內急升，亦建議回調至１００天線水平

才開始再次收集，另外資源股份都需要提醒投資者在急升過後可逐步進行獲利，因為內地自８月

起取消鋼鐵產品出口退稅，相信未來政策仍關注資源價格大幅飆升，對實體經濟帶來壓力。港股

經過７月尾急跌過後，預料短線下方支持位在上周三出現的上升裂口位頂部２５５００點水平，

另外預料在２６６００至２６８００水平將出現資金阻力。《財經評論員 李偉傑》

（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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