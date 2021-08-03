【理想歸理想】理想汽車實力理想，惟專家料招股反應或不理想　

《經濟通通訊社記者葉嘉兒３日報道》中概汽車三雄之一的理想汽車－Ｗ（０２０１５）（

美股：ＬＩ）今日起在本港首日招股，是繼小鵬汽車－Ｗ（０９８６８）後，市場再迎來一隻汽

車股雙重上市。輝立證券董事黃瑋傑認為，理想汽車單靠一款「理想ＯＮＥ」走天涯，實力無容

置疑，惟料該股本港招股反應未必理想，建議有意買入的投資者可吼美股。



＊中概兩雄均來港雙重主要上市＊



港股被監管陰霾濃罩且缺乏利好消息，顯著跑輸環球股市，八月開局第二天受累股王騰訊（

００７００）急瀉再穿二萬六。大市疲軟，但車股仍然受資金追捧。據《經濟通ＨＶ２報價系統

》，汽車板塊過去一個月錄得逾１６３億元資金淨主動買入，冠絕其餘３２個行業類別，單計今

日早市，汽車業股票亦是資金淨主動買入第二多的板塊。身兼「新股」及「新能源車股」兩大標

籤，自然繼續成為大市焦點之一。

理想汽車去年７月於美國納斯達克交易所上市，股份代號ＬＩ。上市不足兩年，未符合香港

第二上市規則，故與小鵬汽車一樣，採用雙重主要上市方式在港上市。

理想今次發行１億股，當中１０％在港公開發售，招股價上限為１５０元，每手１００股，

入場費１５１５１﹒１６元；周五（６日）截飛，預期下周四（１２日）掛牌。聯席保薦人為高

盛、中金。

若果悉數行使超額配售權，集資淨額達１６９億元；料集資所得的四４５％，將用於研發高

壓純電動汽車、智能汽車及自動駕駛技術；另外４５％用於擴大基礎設施、市場營銷及宣傳；餘

下１０％用作營運資金。



＊新能源車「隧道」長 理想汽車實力理想可跑贏＊



新能源汽車受惠各國政策利好支持，前景亮麗。目前在美上市的蔚來汽車（ＮＩＯ）、小鵬

汽車（ＸＰＥＶ）及理想汽車，被視為內地新能源車三大新勢力。

三大車企定位各異，其中市值最大的蔚來，定位於高端市場，電動車平均售價比特斯拉高。

小鵬的自動駕駛系統ＸＰＩＬＯＴ ３﹒０，為市場最先進的自動駕駛技術之一。而市值相對最

小的理想汽車，技術含量明顯較低，目前仍未推出純電動車，只有一款車型「理想ＯＮＥ」，運

用視為過渡技術「增程式電驅動技術」，即是動力來自電池及增程系統內的內燃機，然後轉化成

電力再驅動汽車。

不過，輝立證券董事黃瑋傑卻首選理想。他在《經濟通通訊社》早上財經直播節目《開市Ｇ

ｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，理想汽車單憑一款車便可「一把刀打贏兩把刀」，實力理想

。根據三間造車新勢力公布的７月汽車交付數據，理想汽車單月交付量達８５８９輛，按年增２

５１﹒３％，以增幅比較，遠高於蔚來及小鵬。集團於２０１９年１１月開始量產「理想ＯＮＥ

」，截至上月底，「理想ＯＮＥ」累計交付量達７２３４０輛。三間車企中，它在累計實理兩萬

輛交付量用時最短。

根據《灼識諮詢》報告，按銷量統計，「理想ＯＮＥ」成為２０２０年內地最暢銷的新能源

ＳＵＶ車型，佔市場份額的９﹒７％，並於內地新能源汽車市場排名第六，市佔率２﹒８％，可

見理想已佔一定市場地位。

全球各國在未來１０至２０年內，將會取代燃油車。據悉，理想已計劃於２０２３年推出其

首款純電動車，黃瑋傑料屆時理想加入純電動車的競爭，前景更可看高一線。

不過，值得留意的是，據理想汽車招股書顯示，由於集團現時仍處於研發階段、須投入大量

資金：「尚未實現盈利，此種情況在未來可能還會持續」。



＊在港上市反應未必理想 有意者宜先吼美股＊



黃瑋傑提醒，本港市場現時氣氛偏淡，料理想汽車上市後表現平平，回報未必理想，建議有

意投資理想的朋友，可先吼美股。他指出，汽車板塊在過去一程錄得錄可觀升幅，短期或有回吐

壓力。加上，大市成交連日減少，料恆指短期於２５５００至２６５００區間波動，向上動力欠

奉，大市仍受疫情變化及中美摩擦升溫影響。

事實上，小鵬汽車７月７月日在本港掛牌，上市首日已一度潛水，上月底隨住市況轉差，更

一度深潛在１３１﹒２元，低招股價約２０％。

補充一點，理想汽車於美股上市首日收報１１﹒５美元，上日（８月２日）收市價為３３﹒

６８美元，一年間升幅高達３倍，目前市值近３０５億美元。以上日收市價計，每份美國存託股

份代表兩股Ａ類普通股，折合相當於每股約１３１港元。

