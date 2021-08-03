官媒責網遊如毒品騰訊急挫。港股現跌３６２點報２５８７３

《經濟通通訊社３日專訊》港股本日高開５３點報２６２８９，惟騰訊開市初段突然急挫，

現跌９﹒６４％，報４２９﹒２元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１２﹒７６％。騰訊

走低亦拖累整體新經濟股氣氛，美團（０３６９０）及阿里分別跌２％及１％，加上地產及內房

股隨市走低，港股一度最低見２５８２２點挫４１３點。港股現報２５９３３，跌３０２點或跌

１﹒１５％，主板成交５５０﹒１９億元。國企指數報９２２５，跌１１１點或跌１﹒１９％。

恆生科技指數報６６５３，跌１４２點或跌２﹒１０％。

Ａ股同樣走走。上證綜合指數報３４４８點，跌１５點或跌０﹒４６％，成交１９０４﹒０

９億元人民幣。深證成份指數報１４７３３點，跌６４點或跌０﹒４４％，成交２６９２﹒９９

億元人民幣。

新華社旗下《經濟參考報》發表文章，批評網絡遊戲對未成年人的健康成長造成不可低估的

影響，遊戲危害愈來愈得到社會的共識，常常用「精神鴉片」「電子毒品」指代。文章直指，這

一新型「毒品」卻突飛猛進、發展壯大成一個巨大的產業。２０２０年，中國遊戲市場實際銷售

收入２７８６﹒８７億元人民幣，佔據行業半壁江山的騰訊遊戲實現營業收入１５６１億元人民

幣。過度使用網絡遊戲對未成年人生理和心理的雙重負面影響。



表列十大跌幅藍籌股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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海底撈（０６８６２） ２８﹒６０元 跌３﹒２１％

九置 （０１９９７） ４１﹒５０元 跌３﹒０４％

龍湖 （００９６０） ３６﹒５５元 跌２﹒６６％

潤地 （０１１０９） ２６﹒６５元 跌２﹒２０％

中信 （００２６７） ８﹒１８元 跌２﹒３９％



中石油（００８５７） ３﹒２３元 跌２﹒１２％

美團 （０３６９０） ２１１﹒４０元 跌２﹒１３％

匯控 （００００５） ４２﹒５５元 跌２﹒０７％

申洲（０２３１３） １６９﹒５０元 跌１﹒９１％

中海外（００６８８） １６﹒５４元 跌１﹒９０％

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（ｋｓ）

