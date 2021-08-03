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03/08/2021 09:01

【企業盈警】中國地熱能（８１２８）半年盈轉虧最多３０００萬元

　　《經濟通通訊社３日專訊》中國地熱能（０８１２８）預期，截至６月３０日止六個月錄得
淨虧損約２７００萬至３０００萬元，上年同期錄得盈利約１４８０萬元。有關虧損主要由於（
ｉ）收入較去年同期下降，而收入下降主要因煤改電項目減少；（ｉｉ）其他收入較去年同期下
降；及（ｉｉｉ）去年同期錄得應收款及合約資產撥備回撥以及投資物業公平值變動所形成的收
益於本期間不存在。　　　
　　集團中期業績公告預計將於８月１１日刊發。（ｗａ）

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