【企業盈警】賞之味（０８０９６）料季度盈轉虧最少１００萬元

《經濟通通訊社３日專訊》賞之味（０８０９６）預期，截至６月３０日止三個月將錄得除
稅後虧損不少於１００萬元，而上年同期則錄得除稅後溢利約３０萬元。虧損主要由於：（ｉ）
因爆發２０１９冠狀病毒病，於「抗疫基金」及「保就業計劃」項下所獲之政府補貼減少；（ｉ
ｉ）收取業主的租金優惠減少；及（ｉｉｉ）員工成本上升。
有關業績公告預期將於８月６日刊發。（ｗａ）
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