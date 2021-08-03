《盤後部署》監管陰霾未過料港股續捱沽，短期或下試二萬五關

《經濟通通訊社３日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，市場憂慮新冠變種病毒影響，港股

本日則高開５３點報２６２８９點。未幾，新華社旗下《經濟參考報》發表文章，批評網絡遊戲

為「精神鴉片」，更點名批評騰訊（００７００）旗下遊《王者榮耀》，開市初段突然急挫逾一

成，拖累整體新經濟股氣氛，加上地產、內房股及金融股普遍隨市走低，港股一度低見２５７７

４點挫４６１點。臨近尾市新經濟股跌幅收窄，港股全日收報２６１９４點，跌４０點或跌０﹒

１６％，主板成交２０３７﹒０３億元。國企指數報９３２０點，跌１６點或跌０﹒１７％。恆

生科技指數報６６９６點，跌９９點或跌１﹒４７％。

Ａ股走低。上證綜合指數報３４４７點，跌１６點或跌０﹒４７％，成交６０３４﹒１９億

元人民幣。深證成份指數報１４７３６點，跌６１點或跌０﹒４１％，成交８１２７﹒１９億元

人民幣。



＊需留意內房遺下的危機＊



筆者對港股短期看法依然偏淡。首先，騰訊短期料繼續「捱打」。本日新華社旗下《經濟參

考報》發文直指網絡遊戲就是「精神鴉片」、「電子毒品」，騰訊旗下最吸金遊戲《王者榮耀》

更直接被點名批評。消息令騰訊盤中一度挫逾一成，監管政策續推拖累其他新經濟巨頭表現，料

監管陰霾持續，而ＡＴＭ權重佔恆指比重逾兩成，故料恆指短線偏軟屬意料中事。

此外，內房亦是影響大市氣氛指標之一，因其一向為國策的最大「監管概念股」之一，惟近

期市場焦點主要為新經濟股，從而令市場忽略。內房股目前面對融資成本飆升、賣樓周轉期拉長

、買家按揭難度增加等等，若事態發展仍未改善，或引致負面連鎖反應。內房板塊偏弱早已為「

市場棄子」，而物管貴為資金「避險天堂」之一，惟近期大挫後，反彈力度卻失去昔日雄風，令

人不禁聯想內房是否有更大負面消息或監管正在醞釀，嚇怕資金逃離以往的「避險天堂」，此點

值得市場留意。

技術走勢方面，港股明顯尚未脫險，短期急需一根大陽燭突破約２６８００點之阻力位，否

則短線再度下試二萬五不足為奇。（ｋｓ）

