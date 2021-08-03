【東京奧運】多１８宗與奧運相關確診包括一名選手，累計近三百宗

《經濟通通訊社３日專訊》日本東京奧組委公布，再新增１８宗與奧運相關人士新型肺炎確
診病例，包括一名運動員，相關確診人士為希臘水上芭蕾選手，住在奧運村，另外１０人為承包
商，５人是奧運相關官員，１人是志願者，１人屬傳媒體。自７月以來，至今累計２９４宗與奧
運相關人士對新冠病毒檢測結果呈陽性個案，截至周日止已有４１９９７名海外人士因奧運會而
入境日本。（ｐｓ）
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