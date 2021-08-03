【國際要聞】北韓望美國允許燃料和金屬貿易以重啟無核談判

《經濟通通訊社３日專訊》據路透社報道，南韓議員周二表示，北韓希望解除出口金屬和油

品及其他必需品進口的國際制裁，與美國重啟無核化談判，又指自４月以來，朝鮮領導人金正恩

和韓國總統文在寅共同重建信任和改善關係，金正恩曾要求重新通話。

北韓經濟去年受到新冠疫情和惡劣天氣的打擊，需要大約１００萬噸大米，又希望放寬對其

進口奢侈品的制裁，以便能夠引進高檔酒和西裝。（ｐｓ）

