《台股攻略－黃振宇》台股升５０點，守住１７，５００點關口

《台股攻略》台股電子股今日（３日）雖然奮力支撐大市，但傳產股、航運股追價意欲低，

抑壓大市升勢，加權指數今早以１７４８９點開市，最低曾觸及１７４５６點，全日維持在

１７５００點上下窄幅上落，及後因台積電及聯電有大手買盤於尾市進場，將指數推升至

１７５５３﹒７６點收市，升５０﹒４８點，惟成交金額進一步縮減至３８４１﹒６９億元（新

台幣．下同）。

電子權值股今日普遍上升，台積電尾市獲３０００張大手買盤進場支持，收５９４元，升

０﹒７％。聯電亦有顯著升幅，以全日最高位５９﹒４０元收市，升１﹒９０元，升幅超過３％

。聯發科、台達電、日月光投控及環球晶均收盤上，升０﹒２％－１﹒２％。鴻海及大立光逆市

收跌，雙雙跌近１％，鴻海收１１１﹒５０元，跌１﹒５０元；大立光因遭證券行調低目標價至

３，９５元而股價受挫，最終收２８９５元，跌２５元。航運股未能維持昨日強勢，長榮及萬海

雙雙收跌，分別收１４１元及２２９元，下跌０﹒４％及１﹒３％，但陽明表現強勢，收１２６

元，升５％。ＬＭＥ銅價７月下旬上升，刺激第一銅股價造好，收５９﹒８０元，升５﹒１％，

而電線電纜相關股份亦同樣受惠，華新升近５％，而大亞、華榮、風青、宏泰、億泰、榮星亦升

超過２％。

台股近日反彈，預期指數會於１７６１０點至１７１７４點附近整理。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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