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即市新聞

03/08/2021 18:17

《台股攻略－黃振宇》台股升５０點，守住１７，５００點關口

　　《台股攻略》台股電子股今日（３日）雖然奮力支撐大市，但傳產股、航運股追價意欲低，
抑壓大市升勢，加權指數今早以１７４８９點開市，最低曾觸及１７４５６點，全日維持在
１７５００點上下窄幅上落，及後因台積電及聯電有大手買盤於尾市進場，將指數推升至
１７５５３﹒７６點收市，升５０﹒４８點，惟成交金額進一步縮減至３８４１﹒６９億元（新
台幣．下同）。
　　電子權值股今日普遍上升，台積電尾市獲３０００張大手買盤進場支持，收５９４元，升
０﹒７％。聯電亦有顯著升幅，以全日最高位５９﹒４０元收市，升１﹒９０元，升幅超過３％
。聯發科、台達電、日月光投控及環球晶均收盤上，升０﹒２％－１﹒２％。鴻海及大立光逆市
收跌，雙雙跌近１％，鴻海收１１１﹒５０元，跌１﹒５０元；大立光因遭證券行調低目標價至
３，９５元而股價受挫，最終收２８９５元，跌２５元。航運股未能維持昨日強勢，長榮及萬海
雙雙收跌，分別收１４１元及２２９元，下跌０﹒４％及１﹒３％，但陽明表現強勢，收１２６
元，升５％。ＬＭＥ銅價７月下旬上升，刺激第一銅股價造好，收５９﹒８０元，升５﹒１％，
而電線電纜相關股份亦同樣受惠，華新升近５％，而大亞、華榮、風青、宏泰、億泰、榮星亦升
超過２％。
　　台股近日反彈，預期指數會於１７６１０點至１７１７４點附近整理。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
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