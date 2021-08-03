《談國論企－黎偉成》中央要穩中求進挺下半年經濟

《談國論企》中共中央政治局於２０２１年７月３０日的會議，部署下半年的經濟工作時，

指出要堅持穩中求進的工作總基調，要完整、準確、全面貫徹新發展理念，做到「深化供給側結

構性改革，加快構建新發展格局，推動高質量發展」，更「要做好宏觀政策跨周益調節，保持宏

觀政策連續性、穩定性、可持續性」，以統籌做好今明兩年宏觀政策銜接，保持經濟運行在合理

區間」。相信中國是可以穩定和強化已納入復甦軌道的經濟。



＊深挖國內市場潛力保內需經濟抗美帝攬炒＊



會議由中共中央總書記習近平主持，相當全面和深入評估和部署經濟今年下半年發展，同樣

重要的是統籌做好今明兩年宏觀政策銜接，分兩大重點作分析；（甲）宏觀政策，有二（Ｉ）財

政政策堅持以「積極」為基調的同時，更以「提升政策效能」作為強烈的要求，重點：兜牢基層

「三保」底線，和合理把握預算內投資和地方政府債券發行進度，以推動今年底和明年初形成實

物工作量。強有力做好基層及地方政府的工作，是穩定經濟社會的其中重要一環。反過來看，中

央未有提到其他方面，可以在一定程度意味多個基本面的情況，該是相對理想的。

和（ＩＩ）貨幣政策，基調續為「穩定」，重點在於：要（ｉ）「保持流動性合理充裕」，

更是助力中小企業和困難行業持續恢復，此番指的持別有「困難行業」，惹人注目，而所要力助

之處為行業持續恢復。

另一個重點，為：（ｉｉ）要「增強宏觀政策自主性」，理由是「保持人民幣匯率在合理均

衡水平上基本穩定」。此點可充分顯示中央堅持讓人民幣逐步有序地浮動的政策，新的進展是要

增強自主性，而又要匯率保持合理均衡水平，是為包括美國在內的世界許多政府的貨幣政策精神

之所在。

更惹人注目的，是（ＩＩＩ）「做好大宗商品保供穩價工作」，乃受「外部環境更趨複雜嚴

峻」的威脅所致，特別是（ｉｉｉ）美國，重啟經濟就重啟，完全沒有考慮過要如中國般先復工

復產，使各種各樣商品的生產和供應，可以在相當程度滿足到需求所出現「報復式」反彈，使當

地的通脹壓力日甚；和（ｉｖ）澳洲現政府隨美之仇華，使中澳關係迅陷冰點，中國寧願從更遠

的其他國家購入大豆、玉米以至鐵礦石等大宗商品，由是中國要在大宗商品「保供」和「穩價」

，有相當的艱巨性。

再看（乙）更具體的微觀政策和相關策略，會議最首要的要求為（一）「挖掘國內市場潛力

」，此策相當明智，因中國有逾１４億人口形成十分龐大的國內市場，而現時更需要內需，以抵

美帝國霸權主義仍繼續千方百計的從各方面攬炒之壓。此項所涉者，有：（１）支持新能源汽車

加快發展，是為相當環保的政策；（２）加快貫通縣鄉村電子商務體系和快遞物流配送體，乃相

當基本的要求；（３）加快推進「十四五」規劃重大工程項目建設；（４）引導企業加大技術改

造投資。



＊科技改造創新要支持專精特新中小企業＊



特別是企業的技術改造和投資，會議指出（二）要「強化科技術改造創新和產業供應鏈軔性

」，其中最重要的是產業供應鏈，因美帝居然採取絕對非「自由經濟」惡策要全面封鎖對華的高

端晶片供應，故中國要強化科技改造創新，即使此策此舉在短期未必可以達致預期佳效，但中國

有人才，更有相當龐大的市場，短期也許會受美國攬炒之困，前景是值得樂觀以視之的。

尤其是科技創新一旦有突破和持續有突破，使產業供應鏈軔性強化，就不用太依賴以美國為

主的晶片等科技圍堵、封鎖，到時美國及其盟友的相關生產和商品，市場肯定會大為縮減，如何

是好？害人（美帝）者，終害己，古今皆然！

此策之做法，是加強基礎研究，推動應用研究，開展補鏈強鏈專項行動，加快解決「卡孛子

」難題。

特別惹人注目的，是要「發展專精特新中小企業」，中國過去對中小企業的政策，以扶持為

主，到如今所支持的是要力促中小企要提升到「專」、「精」、「特」，是之為中國經濟政策的

新的重大亮點！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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