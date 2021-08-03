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即市新聞

03/08/2021 09:25

《中資異動》比亞迪開升逾５％，上半年上海汽車出口量創歷史新高

　　《經濟通通訊社３日專訊》比亞迪（０１２１１）現價升５﹒３４％，報２７２元，逼近年
初高位２７８﹒２２元，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅３３﹒３３％。該股成交約１１
６萬股，涉資３﹒１５億元。
　　上海海關公布，今年上半年，上海市出口汽車２０﹒６萬輛，同比增長１６５﹒９％；總值
２０６﹒４億元，同比增長１９１﹒５％，出口量和總值均創新高，且超過全國出口汽車總量值
的五分之一，位居各省市首位。
　　上半年，上海對歐盟、澳洲、美國３個發達經濟市場合計出口汽車６﹒３萬輛，佔出口總量
的３０﹒５％。新能源汽車出口比重也不斷提升，共出口電動載人汽車６萬輛，同比增加７５２
﹒９％，佔全市汽車出口總量的比重由２０２０年的１４﹒９％提升至２９﹒３％。
　　從全國範圍內看，上半年上海市電動載人汽車出口佔全國電動載人汽車出口總量的３４﹒３
％。
　　車股當炒，吉利（００１７５）升１﹒６８％，報２７﹒２元，以現價計，該股暫連升５日
，累計升幅１９﹒５６％。恆大汽車（００７０８）升２﹒１９％，報１４元。
　　現時，恆生指數報２６２８９，升５３點或升０﹒２０％，主板成交５３﹒９５億元。國企
指數報９３９６，升６０點或升０﹒６４％。恆生科技指數報６８３８，升４２點或升０﹒６３
％。
　　即月期指新報２６１１０，跌１１點，低水１７９點。即月國指期貨報９３１４，升１０點
，低水８３點。即月科指期貨新報６７８８，升２６點，低水５５點。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪　（０１２１１）　　２７２﹒００元　　　升５﹒３４％
　　吉利　　（００１７５）　　　２７﹒２０元　　　升１﹒６８％
　　五菱　　（００３０５）　　　　１﹒７８元　　　升１﹒７１％
　　東風　　（００４８９）　　　　７﹒０９元　　　升０﹒７１％
　　恆大汽車（００７０８）　　　１４﹒００元　　　升２﹒１９％
　　廣汽　　（０２２３８）　　　　６﹒９３元　　　升０﹒５８％
　　長汽　　（０２３３３）　　　３８﹒００元　　　升０﹒５３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｌ）

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