《中資異動》比亞迪開升逾５％，上半年上海汽車出口量創歷史新高

《經濟通通訊社３日專訊》比亞迪（０１２１１）現價升５﹒３４％，報２７２元，逼近年

初高位２７８﹒２２元，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅３３﹒３３％。該股成交約１１

６萬股，涉資３﹒１５億元。

上海海關公布，今年上半年，上海市出口汽車２０﹒６萬輛，同比增長１６５﹒９％；總值

２０６﹒４億元，同比增長１９１﹒５％，出口量和總值均創新高，且超過全國出口汽車總量值

的五分之一，位居各省市首位。

上半年，上海對歐盟、澳洲、美國３個發達經濟市場合計出口汽車６﹒３萬輛，佔出口總量

的３０﹒５％。新能源汽車出口比重也不斷提升，共出口電動載人汽車６萬輛，同比增加７５２

﹒９％，佔全市汽車出口總量的比重由２０２０年的１４﹒９％提升至２９﹒３％。

從全國範圍內看，上半年上海市電動載人汽車出口佔全國電動載人汽車出口總量的３４﹒３

％。

車股當炒，吉利（００１７５）升１﹒６８％，報２７﹒２元，以現價計，該股暫連升５日

，累計升幅１９﹒５６％。恆大汽車（００７０８）升２﹒１９％，報１４元。

現時，恆生指數報２６２８９，升５３點或升０﹒２０％，主板成交５３﹒９５億元。國企

指數報９３９６，升６０點或升０﹒６４％。恆生科技指數報６８３８，升４２點或升０﹒６３

％。

即月期指新報２６１１０，跌１１點，低水１７９點。即月國指期貨報９３１４，升１０點

，低水８３點。即月科指期貨新報６７８８，升２６點，低水５５點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪 （０１２１１） ２７２﹒００元 升５﹒３４％

吉利 （００１７５） ２７﹒２０元 升１﹒６８％

五菱 （００３０５） １﹒７８元 升１﹒７１％

東風 （００４８９） ７﹒０９元 升０﹒７１％

恆大汽車（００７０８） １４﹒００元 升２﹒１９％

廣汽 （０２２３８） ６﹒９３元 升０﹒５８％

長汽 （０２３３３） ３８﹒００元 升０﹒５３％

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（ｐｌ）

