《異動股》騰訊午後跌幅收窄至近７％，其餘遊戲股亦跌勢放緩

《經濟通通訊社３日專訊》官媒《經濟參考報》今日刊登一則長達６０００字的報道，直指

網絡遊戲就是「精神鴉片」、「電子毒品」，並引述專家意見呼籲政府出手加強監管。騰訊（０

０７００）早盤受累急插，盤中低見４２３﹒６元，午後跌勢喘定，現挫６﹒８６％，報４４２

﹒４元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１０﹒０８％。該股成交約８３８７萬股，涉資

３６４﹒０５億元。

遊戲股跌幅收窄，心動（０２４００）現跌６﹒３５％，報４５元；網易（０９９９９）跌

７﹒１４％，報１４６﹒９元；中手游（００３０２）續挫１５﹒３７％，報３﹒８元。

現時，恆生指數報２６１２２，跌１１３點或跌０﹒４３％，主板成交１２７４﹒５９億元

。國企指數報９２８３，跌５２點或跌０﹒５６％。恆生科技指數報６６９８，跌９８點或跌１

﹒４４％。

即月期指新報２６０５３，跌６８點，低水６９點。即月國指期貨報９２６１，跌４３點，

低水２３點。即月科指期貨新報６６９１，跌７１點，高水１４點。

上證綜合指數報３４５４，跌９點或跌０﹒２７％，成交３９５７﹒１７億元人民幣。

深證成份指數報１４７６０，跌３７點或跌０﹒２６％，成交５３３７﹒２１億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊 （００７００） ４４２﹒４０元 跌６﹒８６％

心動 （０２４００） ４５﹒００元 跌６﹒３５％

網易 （０９９９９） １４６﹒９０元 跌７﹒１４％

中手游（００３０２） ３﹒８０元 跌１５﹒３７％

網龍 （００７７７） １７﹒１８元 跌５﹒６０％

ＩＧＧ（００７９９） ８﹒１７元 跌６﹒３１％

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（ｐｌ）

