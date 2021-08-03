【東京奧運】男子３米跳板決賽，國家隊包辦金銀牌

《經濟通通訊社３日專訊》中國國家隊跳水「夢之隊」繼男子雙人３米跳板奪金後，今日跳
水項目賽事中，男子３米跳板決賽，謝思埸、王宗源包辦金銀牌。
謝思埸、王宗源兩人均保持領先，最終分別以５５８﹒７５分及５３４﹒９分贏得金銀牌，
而英國選手則以５１８分獲銅牌。（ｙｙ）
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