【新冠肺炎】滬衛健委：尚未發現新增病例與國內其他病例存在關聯

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３日上海專電》上海市衛健委主任鄔驚雷今日在新聞發布會

上通報，根據目前流行病學調查，上海昨日（２日）新增的病例近兩周內無外出旅居史，目前為

止，尚未發現該病例與國內其他地方的疫情存在關聯。疾控部門正在抓緊開展基因測序。

上海浦東一間醫療機構昨日報告，發現浦東機場貨運區一名外航貨機服務人員新冠病毒核酸

檢測陽性。

