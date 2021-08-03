【新冠肺炎】滬衛健委：尚未發現新增病例與國內其他病例存在關聯

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３日上海專電》上海市衛健委主任鄔驚雷今日在新聞發布會
上通報，根據目前流行病學調查，上海昨日（２日）新增的病例近兩周內無外出旅居史，目前為
止，尚未發現該病例與國內其他地方的疫情存在關聯。疾控部門正在抓緊開展基因測序。
上海浦東一間醫療機構昨日報告，發現浦東機場貨運區一名外航貨機服務人員新冠病毒核酸
檢測陽性。
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