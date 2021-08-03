【新冠肺炎】因應疫情防控要求，鐵路部門推出免費退票措施

《經濟通通訊社３日專訊》中國鐵路官方微信發布消息，為配合各地疫情防控要求，中國國

家鐵路集團決定推出免費退票措施。自即時起，旅客在車站、１２３０６網站等各渠道，辦理

２０２１年８月３日２４時前已購各次列車有效車票退票時，均不收取退票手續費，購買鐵路乘

意險的一同辦理。（ｌｃ）

