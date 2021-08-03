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03/08/2021 13:40

【新冠肺炎】武漢將進行全員全面核酸檢測

　　《經濟通通訊社３日專訊》湖北省今日上午召開新聞發布會，要求及時啟動大規模人群核酸
檢測，在盡可能短的時間內做好重點區域內多輪核酸檢測，做好在更大範圍內開展核酸檢測的準
備。
　　武漢市政府副秘書長李濤在新聞發布會上宣布，武漢市迅速啟動全員全面核酸檢測。
　　目前，湖北省累計報告６例確診病例。６例患者均在定點醫院救治，沒有重症病例發生。（
ｌｃ）

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