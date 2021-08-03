【新冠肺炎】武漢將進行全員全面核酸檢測

《經濟通通訊社３日專訊》湖北省今日上午召開新聞發布會，要求及時啟動大規模人群核酸

檢測，在盡可能短的時間內做好重點區域內多輪核酸檢測，做好在更大範圍內開展核酸檢測的準

備。

武漢市政府副秘書長李濤在新聞發布會上宣布，武漢市迅速啟動全員全面核酸檢測。

目前，湖北省累計報告６例確診病例。６例患者均在定點醫院救治，沒有重症病例發生。（

ｌｃ）

