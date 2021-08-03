【北水炒Ｄ乜】淨流出１６﹒９億人幣，買吉利沽騰訊

《經濟通通訊社３日專訊》恆指高開５３點，報２６２８９點。最高升５３點報２６２８９

點，最低跌４６１點報２５７７４點。恆指收報２６１９４點，跌４０點或０﹒１６％。

按額度計算，北水全日淨流入１６﹒９億元人民幣，增加２６﹒８％。北水淨買入最多的個

股依次是吉利汽車（００１７５）、藥明生物（０２２６９）、中國移動（００９４１）；淨賣

出最多的依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、中芯國際（００９８１）。

主板成交２０３７﹒０３億元增加２２％。其中港股通成交５９６億元，佔總成交

２９﹒３％。

據中國汽車工業協會公布，今年上半年汽車整車共進口５３﹒５萬輛，同比增長４８﹒２％

；整車進口金額２８７億美元，同比增長６７﹒７％。在主要進口類別中，進口量位居前三的分

別是轎車、越野車和小型客車，與上年同期相比，越野車增速略低，轎車和小型客車增速均超過

７０％，其中轎車出口量超過２０萬輛，表現更為突出。吉利汽車升０﹒３７％報２６﹒８５元

，北水淨買入１０﹒４億元。 另外，藥明生物升４﹒２１％報１２６﹒２元，北水淨買入５﹒

９億元。中國移動升１﹒２２％報４９﹒６元，北水淨買入２﹒６億元。



＊「精神鴉片」評論致騰訊急瀉＊



新華社旗下《經濟參考報》今日在Ａ４版刊登一則長達６０００字的專題報道，直指網絡遊

戲就是「精神鴉片」、「電子毒品」，更點名指騰訊（００７００）《王者榮耀》遊戲令青少年

沉迷，引述專家意見呼籲政府出手加強監管。消息導致騰訊股價急瀉，最終跌６﹒１１％報４４

６元，北水淨賣出４４﹒７億元。美團跌２﹒０４％報２１１﹒６元，北水淨賣出１３﹒５億元

。中芯國際跌５﹒９２％報２５﹒４５元，北水淨賣出４億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

吉利汽車 （００１７５） １０﹒３６

藥明生物 （０２２６９） ５﹒９２

中國移動 （００９４１） ２﹒６０

香港交易所 （００３８８） １﹒４３

比亞迪股份 （０１２１１） １﹒４３



淨沽出最多港股：

騰訊控股 （００７００） －４４﹒６７

美團 （０３６９０） －１３﹒４５

中芯國際 （００９８１） －３﹒９８

華虹半導體 （０１３４７） －３﹒４５

東岳集團 （００１８９） －１﹒３８

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