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即市新聞

03/08/2021 15:38

《美元走勢－羅明立》澳央減少買債計劃不變，澳元曾重上７４美仙

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒３３　　　１０９﹒１０　　　１０９﹒１２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８８２　　　１﹒１８６８　　　１﹒１８７６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３９０９　　　１﹒３８８６　　　１﹒３９０３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０５７　　　０﹒９０４８　　　０﹒９０５０
　　　美元╱港元　　　　７﹒７７６７　　　７﹒７７３０　　　７﹒７７５４
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》德國６月零售銷售按月升４﹒２％，按年升６﹒２％，遠好過預期。當地７月
制造業ＰＭＩ終值向上修正至６５﹒９，而歐元區同類數據亦上修至６２﹒８，反映製造業仍然
在復甦中。美國方面，美國供應管理協會（ＩＳＭ）公布，７月美國ＩＳＭ製造業增速連續第二
個月放緩，從６月的６０﹒６降至５９﹒５。數據顯示原材料供應短缺限制了企業擴張；美國７
月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ終值則向上修正至６３﹒４，已連升５個月。
　　匯市未有受到數據結果太大影響，美匯繼續在９２水平窄幅波動。澳洲央行議息後維持利率
不變，重申在實際通脹率維持在２－３％的目標範圍之前，不會加息。央行未有受近期變種病毒
延長封城的因素影響，維持減少買債的計劃。消息利好澳元一度重上７４美仙。
　　估計匯市仍然以區間波動機會較大，非美可稍稍看高一線。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１８４３　　　１﹒１９３０　　　１﹒１８１０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒２５１５　　　１﹒２３８０　　　１﹒２５４０
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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