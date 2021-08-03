《美元走勢－羅明立》澳央減少買債計劃不變，澳元曾重上７４美仙

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒３３ １０９﹒１０ １０９﹒１２

歐元╱美元 １﹒１８８２ １﹒１８６８ １﹒１８７６

英鎊╱美元 １﹒３９０９ １﹒３８８６ １﹒３９０３

美元╱瑞郎 ０﹒９０５７ ０﹒９０４８ ０﹒９０５０

美元╱港元 ７﹒７７６７ ７﹒７７３０ ７﹒７７５４

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《美元走勢》德國６月零售銷售按月升４﹒２％，按年升６﹒２％，遠好過預期。當地７月

制造業ＰＭＩ終值向上修正至６５﹒９，而歐元區同類數據亦上修至６２﹒８，反映製造業仍然

在復甦中。美國方面，美國供應管理協會（ＩＳＭ）公布，７月美國ＩＳＭ製造業增速連續第二

個月放緩，從６月的６０﹒６降至５９﹒５。數據顯示原材料供應短缺限制了企業擴張；美國７

月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ終值則向上修正至６３﹒４，已連升５個月。

匯市未有受到數據結果太大影響，美匯繼續在９２水平窄幅波動。澳洲央行議息後維持利率

不變，重申在實際通脹率維持在２－３％的目標範圍之前，不會加息。央行未有受近期變種病毒

延長封城的因素影響，維持減少買債的計劃。消息利好澳元一度重上７４美仙。

估計匯市仍然以區間波動機會較大，非美可稍稍看高一線。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８４３ １﹒１９３０ １﹒１８１０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 買入加元 １﹒２５１５ １﹒２３８０ １﹒２５４０

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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