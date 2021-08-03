【債務風險】傳中央將恒大定性為「流動性問題」，非資不抵債

《經濟通通訊社３日專訊》據《ＲＥＤＤ》引述知情人士透露，中央高層將中國恆大

（０３３３３）面臨的財務困境定性為「流動性問題」，而非資不抵債。

消息稱，６月中旬，國務院副總理劉鶴會見了恆大董事長許家印，表明中央政府一直在密切

關注恆大降槓桿的進展。

報道又指，為解決流動性困境，恆大計劃出售約１２００億元人民幣的資產，包括其在深圳

的舊改項目，６月份已經與中國金茂等潛在買家接洽。（ｂｉ）

