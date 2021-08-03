【企業盈喜】鴻興印刷料中期多賺逾６倍至３６００萬港元

《經濟通通訊社３日專訊》鴻興印刷集團（００４５０）公布，集團預期截至２０２１年６

月３０日止６個月公司權益持有人應佔溢利達至約３６００萬元，對比去年同期錄得溢利５００

萬元，增加超過６倍。

預期增加之主要原因是強勁的出口業務增長，收入已超越新冠肺炎疫情前的水平；由於特殊

的市場情況，紙張貿易業務部門業績表現突出，同時為集團採購紙張提供了強力的支援；及有利

的匯率結算和遠期匯率對沖表現。（ｃｗ）

