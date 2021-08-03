【東京奧運】國泰向得獎香港運動員送出一年無限次乘搭商務艙機票

《經濟通通訊社３日專訊》國泰航空（００２９３）在社交平台宣布，為慶祝港隊於東京奧
運奪得驕人成績，該公司將送出一年無限次乘搭商務艙機票給所有於東京奧運得獎的港隊運動員
，以作鼓勵。
目前為止，港隊暫時有劍擊選手張家朗在男子花劍個人項目奪得金牌，而本港女飛魚何詩蓓
亦於２００米自由泳及１００米自由泳兩奪銀牌。
國泰是港協暨奧委會獨家航空合作夥伴。（ｃｌ）
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