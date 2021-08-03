【新冠肺炎】澳門一家四口檢測呈陽性，啟動分區分級防控管理機制

《經濟通通訊社３日專訊》澳門社會文化司司長歐陽瑜表示，當地政府通過與內地的聯防聯

控機制，接獲珠海衛生部門今日通報，２名澳門居民昨（２日）在珠海進行的檢測結果為陽性。

衛生局為這２名居民和其２名子女進行核酸檢測，均呈陽性。就此，澳門政府即時採取進一步措

施。

新措施包括：（１）即時啟動分區分級精準防控管理機制；（２）於今天下午３時半起，所

有從澳門出境人士，必須持有２４小時核酸陰性證明。同時呼籲市民如非必要，不要離境，不要

前往人群聚集的地方；（３）按照行政長官批示，根據新型冠狀病毒感染應變協調中心的評估，

宣布澳門特別行政區於今日下午３時３０分起進入即時預防狀態。



＊建議實施紅碼區措施＊



當局指，由於看到確診者的活動軌跡，有可能於早前一段時間為澳門社區帶來播散風險，澳

門政府已啟動民防架構，實行分區分級精準防控措施，稍後將按照分區分級預案，實行紅碼區範

圍的建議，經由行政長官核實後落實執行。

同時，澳門５個核酸檢測站即時起２４小時開放。政府呼籲所有澳門居民如果出現不適，如

喉嚨痛、咳嗽、發燒等症狀，應盡快求診，並做好個人衛生措施，出外戴好口罩。（ｃｌ）

