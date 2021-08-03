【企業盈喜】遠東控股國際料中期溢利增至不少於約２１００萬元

《經濟通通訊社３日專訊》遠東控股國際（０００３６）發盈喜，預期截至今年６月底止六

個月，溢利不少於約２１００萬元，而去年同期則錄得溢利約１６００萬元。

公司預期溢利增加，主要由於持作買賣投資公平值收益約１３００萬元，而去年同期則錄得

持作買賣投資公平值虧損約３００萬元；及抵銷部分租金收入減少約５００萬元。（ｓｌ）

