渣打中期基本稅前盈利２６﹒８億美元升３７％，派息３美仙

《經濟通通訊社３日專訊》渣打集團（０２８８８）公布截至６月底止中期業績，期內基本
稅前盈利為２６﹒８億元（美元．下同），按年升３７％，每股基本盈利５８﹒３仙，集團將支
付９４００萬元中期股息，相等於每股３仙。
期內，法定除稅前盈利為２５﹒５９億元，升５７％，母公司股東應佔溢利１９﹒１４億元
，升８３％。（ｂｎ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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