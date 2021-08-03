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03/08/2021 12:17

渣打中期基本稅前盈利２６﹒８億美元升３７％，派息３美仙

　　《經濟通通訊社３日專訊》渣打集團（０２８８８）公布截至６月底止中期業績，期內基本
稅前盈利為２６﹒８億元（美元．下同），按年升３７％，每股基本盈利５８﹒３仙，集團將支
付９４００萬元中期股息，相等於每股３仙。
　　期內，法定除稅前盈利為２５﹒５９億元，升５７％，母公司股東應佔溢利１９﹒１４億元
，升８３％。（ｂｎ）

　　　　　　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

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