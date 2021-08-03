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03/08/2021 16:47

【企業盈喜】優然牧業料中期純利按年增５０％至６０％

　　《經濟通通訊社３日專訊》優然牧業（０９８５８）發盈喜，預期中期經調整公司擁有人應
佔溢利將較去年同期增長約５０％至６０％。
　　集團指，增長得益於集團乳業上游全產業鏈優勢及各業務間的有效協同，集團整體業務規模
保持快速增長，相較於２０２０年同期優質生鮮乳銷量增加及銷售單價上漲；特色生鮮乳銷量增
加；此外，於２０２１年４月１日完成對恆天然中國牧場的收購；以及反芻動物養殖系統化解決
方案業務收入增長。（ａｃ）

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