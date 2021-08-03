【企業盈警】常茂生物料中期淨利潤降９３％至少於１００萬人幣

《經濟通通訊社３日專訊》常茂生物（００９５４）發盈警，指儘管截至今年６月３０日止

六個月的銷售收入估計增加，但集團歸屬於公司權益持有人的綜合淨利潤或少於１００萬元（人

民幣．下同），較去年同期的１５１７﹒８萬元大幅下降９３﹒４％。

集團解釋，為配合政府政策變更，集團必須關閉及搬遷位於常州市受影響工廠區的某些生產

線。集團於２０２０年６月停止生產順酐。在此之前，集團在常州一期廠房生產了部份供其他產

品作原材料的順酐。自停止生產順酐後，集團需全部從第三方購買順酐。順酐價格於２０２０年

第四季度起大幅上升。截至今年上半年，集團對外採購順酐金額較去年同期增加了超過１倍；順

酐每噸平均成本價較去年同期上升超過４５％，導致毛利率大幅下降。

此外，停止生產順酐後，集團不能夠再循環利用順酐生產過程中產生的蒸汽而得益。截 至

今年上半年，集團對外採購蒸汽金額較去年同期上升超過２０％，這使生產成本增加，導致毛利

率下降。同時，受新冠病毒疫情影響，出口市場需求減弱、運輸費用大幅增加，以及美元的貶

值等因素亦對業績造成不利的影響。

集團表示，目前正在中國遼寧省大連市長興島興建新工廠，並把常州工廠和連雲港工廠的順

酐生產線搬遷到大連新工廠。董事會預期大連新工廠投產後，順酐生產將回復正常。（ａｃ）

