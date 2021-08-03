【企業盈喜】眾誠能源料中期純利按年升不少於１００％

《經濟通通訊社３日專訊》眾誠能源（０２３３７）預期，截至今年６月３０日止六個月，

錄得中期純利不少於１億元（人民幣．下同），按年升不少於１倍，去年同期錄得純利４８００

萬元。

該集團指，純利增加主要由於中國從新冠疫情中復甦令市場需求增加，公司批發及零售石油

產品的銷量有所增加；及公司的營銷及推廣力度增加。

該集團預期於今年８月底前刊發中期業績。（ｈｙ）

