【企業盈警】天保能源料中期盈利按年跌約６９﹒９％

《經濟通通訊社３日專訊》天保能源（０１６７１）預期，截至今年６月３０日止六個月，

錄得營業收入約２﹒８２億元（人民幣．下同），按年升約３９﹒７％；期內盈利約３５００萬

元，按年跌約６９﹒９％。

該集團指，營業收入上升但盈利大幅下降，主要歸於國內煤炭供需緊張狀態未曾緩解而導致

今年上半年煤炭價格大幅度增長，因此集團的煤炭採購成本大幅增長。

該集團預期於今年８月底前刊發中期業績。（ｈｙ）

