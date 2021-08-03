《小傳日記》阿爺玩殘科網、手遊！想趁平入貨博唔博好？

《小傳日記》中央最新就印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔

的意見》，話要求引導學生合理使用電子產品，控制使用時長，防止網絡沉迷。其中更加《新華

社》更加將網絡遊戲比作「新型毒品」、「精神鴉片」！仲要點名騰訊（００７００）旗下《王

者榮耀》！搞到騰訊今日都唔多安樂，早段都要跌超過一成領跌藍籌，大市更加喺被拖累曾經再

跌穿二萬六關口。

而騰訊跳低，其他手遊佬都要跟住潛水！依加跌勢最勁嘅有祖龍娛樂（０９９９０）、中手

游（００３０２）同禪遊（０２６６０），齊齊跌低逾一成！不過午後官方縮沙，篇「毒品」文

章突然消失，唔知係咪官媒覺得玩大咗，所以就立即ＤＥＬ文補鑊，呢期外資對中國政策咁敏感

，再亂講嘢就真係講ＢＹＥＢＹＥ啦！



表列部分手遊行業股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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祖龍娛樂（０９９９０） ８﹒２３元 跌１５﹒４２％

中手游 （００３０２） ３﹒８６元 跌１４﹒０３％

禪遊 （０２６６０） １﹒２４元 跌１０﹒１４％

友誼時光（０６８２０） １﹒８０元 跌６﹒７４％

心動 （０２４００） ４４﹒８５元 跌６﹒６６％

騰訊 （００７００） ４４５元 跌６﹒３２％

ＩＧＧ （００７９９） ８﹒１８元 跌６﹒１９％

網龍 （００７７７） １７﹒１６元 跌５﹒７１％

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＊截至下下午２時３１分



再睇埋大型科網股表現，依然都係唔開胃。除咗騰訊之外，美團亦都要跌落近３％，成為第

三大跌幅藍籌股。



表列大型科網股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊 （００７００） ４４５元 跌６﹒３２％

美團 （０３６９０） ２０９﹒８元 跌２﹒８７％

小米 （０１８１０） ２５﹒８元 升０﹒１９％

京東集團（０９６１８） ２７６﹒４元 跌０﹒２９％

阿里巴巴（０９９８８） １９２元 升０﹒０５％

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＊截至下下午２時３１分



睇到手遊股同科網股咁嘅表現，大家如果想買啲博反彈就要思考清楚啦！不過，手遊股其實

睇基本面前景應該唔錯，始終手遊玩家人數同課金額都有提升，不過阿爺講到明唔中意，手遊化

身做「精神鴉片」，以後仲係咪會炒得上就意見保留。而科網股方面，近日頻頻出負面消息令到

股價Ｃｈｏｋ到爆，而且阿爺整始科技股都應該未夠喉，科網股到底會跌到邊個位同幾時會跌完

，實在好難講到比大家聽。建議大家就唔好博啦，睇定啲先再算！請請！



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