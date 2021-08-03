《真知灼見－溫灼培》澳央行議息會超預期利澳元

《真知灼見》於周二（３日）議息會，澳央行維持所有貨幣政策不變，息率保持於０﹒１％

水平。至於整個議息會最令人詫異，是澳央行並沒有因應近期於澳洲爆發嚴重疫情，而煞停其於

７月初所通過的削買債計劃，並承諾會於９月繼續執行。澳央行行長洛威指，疫情相信只會是短

暫性，所以不會更改定下的貨幣政策。



另外，據路透社引述澳洲官方消息指，假使當地的疫苗接種率達５０％，悉尼將不用封城。

而按現時安排，為應對疫情，悉尼所屬的新南威爾斯州，將要封城到本月底。澳洲官方許下如此

承諾也不是無道理。英國有著七成民眾以上接種疫苗，現在英國雖同受Ｄｅｌｔａ變種病毒攻擊

，但英國的經濟活動基本上已大致回復正常。反觀美國，其傳染病專家福西（Ｆａｕｃｉ）也指

出，以現時美國已接種的疫苗比例（即約６０％），他認為就是面對Ｄｅｌｔａ病毒，美國也不

用封城。不過，大家也不用開心太早。因為現在不論是新南威爾斯又或整個澳洲，其疫苗接種率

也只有約２０％。



受惠於澳央行議息會後決定，澳元匯價重上７４美仙。不排除短期內澳元有望上試７５美仙

，但就難望有更進一步升幅。始終澳洲疫情依然嚴峻。相信有待澳洲疫情過去，又或澳洲民眾接

種疫苗比率超５０％，澳元才有望再看高一線。料７３美仙繼續為澳元的有力支持。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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