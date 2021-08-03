《匯海澤言－葉澤恆》就業通脹左右儲局收水，債息回避險增利日圓

《匯海澤言》雖然美國昨日（２日）公布的ＩＳＭ指數較市場預期差，與及疫情於美國出現

反彈，但暫時仍未強制收緊防疫措施前，預料對美國經濟只帶來輕微影響。這個影響，亦令美匯

指數反覆偏軟。但由於美國國會應該會通過基建方案，將可以推動未來數年美國經濟表現。加上

當接種疫苗率再度增加後，相信疫情會緩和下來，那麼對美國經濟的影響應該會較小。

同時，由於生產成本上升，生產商已經開始上調價格，令本來屬短期性的通脹，變成長期通

脹。因此，難怪再有聯儲局官員指，如果未來兩個月的就業數據可以承接６月份的強勢，再配合

通脹升溫，聯儲局應該在９月份宣布減少購買資產計劃，並於１０月份開始實施。

但假若聯儲局提前在１０月份便實施，將遠較主席鮑威爾早前的講話為早，亦會令金融市場

出現波動。因此，筆者傾向相信，局方於９月會公布減少購買資產計劃細節，今年年底或明年初

才實施，並預料要動用一年時間才完成。至於加息時間方面，可能要到２０２３年下半年才開始

。



＊債息回兼避險，或有利日圓表現＊



美國十年債息再度下跌，主要是反映昨晚美國製造業指數表現較預期差外，美國疫情回升，

可能令第三季的經濟受到影響，出現放緩的情況。美日十年債息息差亦收窄至只有１﹒１７厘，

是今年２月以來最低。基於以上因素，似乎美元相對不利。另一方面，亞洲區及歐美市場的疫情

都出現反彈，可能令市場仍存在進一步避險的因素，對日圓有利。

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》



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