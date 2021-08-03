《鍾之日記》官媒槍指網遊，市場驚弓急逃

《鍾之日記》８月３日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



新華社旗下《經濟參考報》今日在Ａ４版刊登一則長達６０００字的專題報道，直指網絡遊

戲就是「精神鴉片」、「電子毒品」，更點名指騰訊（００７００）《王者榮耀》遊戲令青少年

沉迷，引述專家意見呼籲政府出手加強監管。近來內地密集推出多項強力監管政策，還未知今次

官媒是提前預告還是老調重彈，市場已如驚弓之鳥般嚇破膽，兩大遊戲龍頭騰訊及網易

（０９９９９）早段股價暴跌，騰訊最多曾瀉１２％，網易更曾蒸發近１６％。

午後內媒發現《經濟參考報》官網已悄悄下架了報道，電子報也不再提供有關新聞的鏈接，

市場解讀為官媒因市場影響而撤回報道。此時，中新社旗下《中國新聞網》也發表降溫評論，文

章稱，將網遊定義為「精神鴉片」，這背後反映出遊戲防沉迷工作的不足以及社會各界的擔憂，

但把責任完全推給學校、遊戲廠商或孩子監護人的任何一方都是不道德的。

騰訊也幾乎與此同時宣布推出保護未成年人遊戲玩家的新措施，表示將從《王者榮耀》試點

，逐步面向全線遊戲推出「雙減、雙打、三提倡」的七條新舉措。包括將執行未成年用戶在線時

長限制，非節假日從１﹒５小時降低至１小時，節假日從３小時減到２小時。未滿１２周歲未成

年人（小學生）禁止在遊戲內消費等。

投資者獲得些許安撫，騰訊全日跌幅收窄至６﹒１％，網易則挫７﹒８％；其他同業，祖龍

娛樂（０９９９０）瀉１４﹒８％，網龍（００７７７）跌１０％，雲遊控股（００４８４）挫

４﹒３％。

新經濟股氣氛急凍，加上地產、內房股及金融股普遍隨市走低，港股一度低見２５７７４點

挫４６１點。臨近尾市新經濟股跌幅收窄，港股全日收報２６１９４點，跌４０點或跌

０﹒１６％，主板成交２０３７﹒０３億元。



＊市監總局調查哄抬芯片，半導體閃崩Ａ場跌＊



滬深股市上日在權重拉動下大升，今日在官媒出文又刪文間波動，先大跌其後變穩，滬綜指

半日平收，午後再轉差，全日收跌０﹒４７％，報３４４７﹒９９點，市監總局對涉嫌哄抬價格

汽車芯片經銷企業立案調查，半導體閃崩，芯源微（滬：６８８０３７）大跌１９﹒８％、國民

技術（深：３０００７７）挫１５％，中芯國際（滬：６８８９８１）跌近７％，連累科創指數

大跌２﹒２％。

交投略收窄，兩市全日成交１４１６１億元人民幣，按日減少６﹒４％，外資流入亦放緩，

今日通過陸股通淨流入近１８億元人民幣。



＊內地疫情再復燃，疫苗股見勢起動＊



由江蘇南京祿口機場開始爆發的新冠疫情，蔓延至全國最少１５省２６市，其中，湖北武漢

有７名外來人員確診；河南鄭州７月３１日突然通報發現１１宗新冠肺炎確診個案等等。與南京

臨近的揚州更為疫情重災區，據揚州市政府今日通報，正式升級封控管理措施，自８月３日零時

起，對主城區實施封閉管理。

面對疫情來勢洶洶，江蘇亦同時暫時關閉７５個高速公路收費站出口或入口，同時全面暫停

進出南京、揚州的出租汽車（含網約車）業務，全面暫停所有進出南京、揚州的國內航班。

疫苗股爆升，復星醫藥（０２１９６）走高５﹒２％，國藥（０１０９９）升２﹒２％，康

希諾（０６１８５）飆１０﹒７％。

澳門有２名澳門居民昨天（２日）在珠海某檢測中心採樣的檢測結果為陽性，濠賭股集體急

挫，銀娛（０００２７）跌３﹒５７％，新濠（００２００）跌近３％，澳博（００８８０）挫

２﹒６％，永利澳門（０１１２８）跌１﹒３％，美高梅（０２２８２）跌４﹒１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

