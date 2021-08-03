  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/08/2021 10:12

【重拳監管】官媒炮轟網遊毒害青少年要求加強監管，滬深網遊股挫

　　《經濟通通訊社３日專訊》官媒《經濟參考報》今日刊登一則長達６０００字的報道，直指
網絡遊戲就是「精神鴉片」、「電子毒品」，並引述專家意見呼籲政府出手加強監管。
　　滬深網遊股大瀉，吉比特（滬：６０３４４４）現跌９％，三七互娛（深：００２５５５）
跌５﹒０１％，賢豐控股（深：００２１４１）、完美世界（深：００２６２４）跌４﹒８％，
吉翔股份（滬：６０３３９９）跌２﹒８％，歐比特（深：３０００５３）走低１﹒７％，游族
網路（深：００２１７４）跌１﹒５％。
　　《經濟參考報》指，網絡遊戲近年發展壯大成一個巨大的產業，去年遊戲市場銷售收入近
２７８７億元（人民幣．下同），同比增長超過兩成，佔據行業半壁江山的騰訊遊戲實現營業收
入１５６１億元。報道又指，電競被列為體育項目，以及手機遊戲的便利性，令防治青少年沉迷
網絡遊戲的形勢更為複雜。
　　報道引述專家意見指，沉迷網絡遊戲，使得未成年人的時間分配管理出現巨大問題，影響學
業；容易使未成年人游離於現實世界之外，引發「性格異化」風險，甚至自殺；長期低頭望手機
或注視電腦屏幕，容易造成身體機能損傷，身體素質下降。
　　報道批評，一些遊戲公司聘用了大量專家專門研究玩家消費心理和心理弱點，用來設計提升
玩家對遊戲的黏性，例如騰訊（００７００）旗下遊戲學院提供課程，教授學生通過課程了解到
學習心理學對於遊戲製作的意義。
　　互聯網法治研究中心主任林維對報道指，要通過政府引導乃至更加具有強制性的手段，提升
遊戲企業的社會責任感，例如再度大幅縮短未成年人遊玩網絡遊戲時長；中國法學會會員部副主
任彭伶亦呼籲要把牢網絡入口關，減少未成年人接觸遊戲的機會，政府應持續對平台監管，「對
處心積慮突破底線、禍害社會的企業要追究到底」；報道另外又呼籲對遊戲宣傳平台加強監管，
並引述相關人士建議指，平台應完善內容審核機制，減少不良信息進入未成年人視野，處罰的力
度要同步跟上。（ｅｙ）

etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
專訪03/08/2021
【專訪】陶冬：中國趁經濟恢復急推政策　主要針對「三座大山」
開市Good Morning03/08/2021
黃瑋傑：料光伏玻璃價將上漲　信義系現價首選信義光能
財經熱話03/08/2021
【精神鴉片】騰訊挫近一成　官媒發文批網遊如毒品
財經熱話02/08/2021
【大象業績】匯控料下半年派息較多　續考慮回購　大摩上望46元
中國故事02/08/2021
《神州經脈》製造業PMI遜預期　百城房價漲幅縮　滬指返三千四
財經熱話02/08/2021
恒隆地產業績對辦增派息 市況波動下連升多日
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

全城狂賀港隊運動員東奧創佳績！【etnet Bonus】賞你Decathlon電子禮品卡

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞櫻桃小丸子tote bag

全城狂賀港隊運動員東奧創佳績！【etnet Health Bonus】賞你維柏健webber naturals【健骨至尊500/400 (特強配方)】

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金