【重拳監管】官媒炮轟網遊毒害青少年要求加強監管，滬深網遊股挫

《經濟通通訊社３日專訊》官媒《經濟參考報》今日刊登一則長達６０００字的報道，直指

網絡遊戲就是「精神鴉片」、「電子毒品」，並引述專家意見呼籲政府出手加強監管。

滬深網遊股大瀉，吉比特（滬：６０３４４４）現跌９％，三七互娛（深：００２５５５）

跌５﹒０１％，賢豐控股（深：００２１４１）、完美世界（深：００２６２４）跌４﹒８％，

吉翔股份（滬：６０３３９９）跌２﹒８％，歐比特（深：３０００５３）走低１﹒７％，游族

網路（深：００２１７４）跌１﹒５％。

《經濟參考報》指，網絡遊戲近年發展壯大成一個巨大的產業，去年遊戲市場銷售收入近

２７８７億元（人民幣．下同），同比增長超過兩成，佔據行業半壁江山的騰訊遊戲實現營業收

入１５６１億元。報道又指，電競被列為體育項目，以及手機遊戲的便利性，令防治青少年沉迷

網絡遊戲的形勢更為複雜。

報道引述專家意見指，沉迷網絡遊戲，使得未成年人的時間分配管理出現巨大問題，影響學

業；容易使未成年人游離於現實世界之外，引發「性格異化」風險，甚至自殺；長期低頭望手機

或注視電腦屏幕，容易造成身體機能損傷，身體素質下降。

報道批評，一些遊戲公司聘用了大量專家專門研究玩家消費心理和心理弱點，用來設計提升

玩家對遊戲的黏性，例如騰訊（００７００）旗下遊戲學院提供課程，教授學生通過課程了解到

學習心理學對於遊戲製作的意義。

互聯網法治研究中心主任林維對報道指，要通過政府引導乃至更加具有強制性的手段，提升

遊戲企業的社會責任感，例如再度大幅縮短未成年人遊玩網絡遊戲時長；中國法學會會員部副主

任彭伶亦呼籲要把牢網絡入口關，減少未成年人接觸遊戲的機會，政府應持續對平台監管，「對

處心積慮突破底線、禍害社會的企業要追究到底」；報道另外又呼籲對遊戲宣傳平台加強監管，

並引述相關人士建議指，平台應完善內容審核機制，減少不良信息進入未成年人視野，處罰的力

度要同步跟上。（ｅｙ）

