【新冠肺炎】湖北、江蘇紛紛召開防疫會議，嚴管出省通道

《經濟通通訊社３日專訊》近期江蘇南京祿口機場爆發的新冠疫情，蔓延至全國最少１５省

２６市，湖北武漢有７名外來人員確診，其中１人曾與淮安旅遊團活動軌跡有交集。



＊湖北：迅速進入戰時狀態，啟動各級疫情防控指揮機制＊



湖北省委書記應勇昨日（２日）主持防疫工作會議，要求湖北要迅速進入戰時狀態，啟動各

級疫情防控指揮機制，堅持外防輸入、內防擴散。

會議要求，民眾要減少流動，非必要不出省、市、縣，非必要不到中高風險區所在地；嚴控

聚集性活動；民眾出入各類公共場所同搭交通工具必須要戴口罩；火車站、汽車站、機場、碼頭

、高速公路出口等，一律實行驗碼、測溫，設立２４小時核酸證明查驗點；疫苗接種全面提速，

符合接種條件的人要主動接種新冠疫苗，共築全民免疫屏障。武漢民眾昨日已經大批搶購食糧，

超市食物貨架被搶購一空。



＊江蘇：思想鬆懈，導致漏洞＊



江蘇省委常委會暨省委應對疫情工作領導小組昨日亦召開會議，指南京聚集性疫情發生的根

本原因，是思想上的鬆懈，導致工作出現漏洞，教訓非常深刻。會議強調，要堅決擔起防輸出的

政治責任，嚴格管控出省通道、阻斷病毒傳播鏈、減少不必要的流動、加強重點人群隔離管控、

加強核酸檢測篩查、加強調查追蹤溯源，以及科學有序開展疫苗接種。（ｌｃ）

